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《不夠善良》出現「台灣」大陸網友揚言抵制！被抓包看盜版糗了

▲《不夠善良的我們》出現「台灣」二字，大陸網友看到生氣，揚言抵制該劇，卻被抓包是看盜版。（圖／公視）
▲《不夠善良的我們》出現「台灣」二字，大陸網友看到生氣，揚言抵制該劇，卻被抓包是看盜版。（圖／公視）

記者薛羽彤／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》上周六播出完結篇，劇中 Rebecca（許瑋甯 飾）罹患乳癌，簡慶芬（林依晨 飾）從同事口中得知後，到台東找到她，陪她度過剩下來的日子。其中一幕，簡慶芬回到前公司，與保險業同事聊天，Sunny（安心亞 飾）分享自己客戶40歲罹患乳癌，簡慶芬意外看到資料上寫著張怡靜，國籍為台灣，這幕讓追劇的大陸網友心碎，揚言要抵制，沒想到卻反被嘲諷「親愛的，你看的是盜版耶。」

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▲《不夠善良的我們》許瑋甯脫光告白，柯震東被嚇跑的寫實反應引起熱議。（圖／翻攝愛奇藝）
▲《不夠善良的我們》許瑋甯坦言自己罹癌，曖昧對象柯震東選擇逃避。（圖／翻攝愛奇藝）
劇中，簡慶芬的婆婆過世後，她抽空回到前公司與同事們聊天，Sunny分享自己有個客戶原本要買保險，沒想到健康檢查一出來得了乳癌，並透露對方才40歲，意外露出資料袋，上面寫著張怡靜的名字，以及地址、國籍台灣，簡慶芬突然意識到什麼，趕緊追了出去。之後她還求了Sunny才得知對方的現居地址以及生日，確認是她認識的張怡靜。

▲大陸網友看到《不夠善良的我們》這幕揚言抵制。（圖／微博）
▲大陸網友看到《不夠善良的我們》這幕揚言抵制。（圖／微博）
而資料袋露出這幕，讓追劇的大陸網友崩潰，無法接受寫著「國籍台灣」，在微博上發文直呼「可以避雷《不夠善良的我們》這部劇了，好噁心！」台灣網友看到後，轉發在Threads上笑稱「微博已經開始很多人因為這個抵制《不夠善良的我們》真的笑死。」不過也有大陸網友坦言，這部劇尚未在當地的合法APP上架，所以發文者看得一定是盜版，被不少兩岸網友打臉，「看個盜版在這叫叫叫」、「你們這上線看盜版手還伸這麼長」、「本來就沒有在國內上映，他們在抵制什麼啊」、「看盜版的還有臉抵制。」

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