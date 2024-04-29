Jalen Brunson季後賽狂轟47分！破隊史紀錄　尼克97:93勝76人聽牌

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本場比賽76人可說是有不能輸的壓力，首節就展現火力，靠著當家中鋒Joel Embiid攻下10分，帶領球隊單節打出27:17的攻勢建立領先，來到次節尼克火力回穩，打出30:22攻勢，上半場結束76人取得49:47領先。
進到第3節，七六人就打出一波12:4的攻勢，再度將分差拉開至10分差，但隨後尼克展開反擊，打出20:8的攻勢，更在最後5秒時靠著Jalen Brunson上籃形成「三分打」，將比分逆轉改寫成77:76。
來到末節76人進攻端陷入當機，整節僅攻下16分，雖尼克整節也僅僅拿下20分，但靠著Jalen Brunson成功串起球隊進攻，與球隊良好的防守體系守住領先優勢，終場就以97:93逆轉76人，順利在系列賽首輪取得聽牌優勢。
Jalen Brunson賽後表示：「我們贏得很辛苦，就是去找到辦法贏球，我們持續奮鬥，全隊團結在一起，找到機會，就可以贏球，我們第5戰無論如何都要拿下。」
尼克主帥Tom Thibodeau賽後說，「我們的防守很好，大家都很努力，我們需要每位球員投入，76人有很多好手，他們找到機會就會開火，所我們必須要學著要去限制他們，我們不是每一個人打球，是大家一起做到，這是團隊的勝利、籃板也很好，Jalen Brunson是很好的領導人物。」
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