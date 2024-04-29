詹皇氣炸直接不防守！對界外球判決不滿　湖人教頭Ham堅決不挑戰

Jalen Brunson季後賽狂轟47分！破隊史紀錄　尼克97:93勝76人聽牌

▲Jalen Brunson狂轟47分，帶領尼克隊3:1對76人聽牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson狂轟47分，帶領尼克隊3:1對76人聽牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

Jalen Brunson太神了！NBA季後賽，紐約尼克目前在首輪系列賽大比分以2勝、1敗優勢取得領先，今（29）日在G4客場對陣費城76人，靠著當家控衛Jalen Brunson狂轟47分與10助攻，不但帶領球隊贏球更打破隊史單場季後賽得分紀錄，終場尼克就以97:93逆轉76人拿下比賽，在此輪系列賽大比分取得3勝、1敗的聽牌優勢。尼克隊史原本最高得分是1984年的Bernard King，而Jalen Brunson則是打破隊史40年來大紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jalen Brunson在本場比賽可說是展現球星價值，全場出戰44分鐘，34投16中，攻下47分、10助攻、4籃板的成績，其中Jalen Brunson在今（29）日攻下47分，則是打破尼克隊史紀錄，此前紀錄保持人為Bernard King，在1984年的46分隊史季後賽最高分紀錄。

本場比賽76人可說是有不能輸的壓力，首節就展現火力，靠著當家中鋒Joel Embiid攻下10分，帶領球隊單節打出27:17的攻勢建立領先，來到次節尼克火力回穩，打出30:22攻勢，上半場結束76人取得49:47領先。

進到第3節，七六人就打出一波12:4的攻勢，再度將分差拉開至10分差，但隨後尼克展開反擊，打出20:8的攻勢，更在最後5秒時靠著Jalen Brunson上籃形成「三分打」，將比分逆轉改寫成77:76。

來到末節76人進攻端陷入當機，整節僅攻下16分，雖尼克整節也僅僅拿下20分，但靠著Jalen Brunson成功串起球隊進攻，與球隊良好的防守體系守住領先優勢，終場就以97:93逆轉76人，順利在系列賽首輪取得聽牌優勢。

▲Jalen Brunson創下隊史新高47分。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Jalen Brunson創下隊史新高47分。（圖／NOWnews社群中心製）
Jalen Brunson賽後表示：「我們贏得很辛苦，就是去找到辦法贏球，我們持續奮鬥，全隊團結在一起，找到機會，就可以贏球，我們第5戰無論如何都要拿下。」

尼克主帥Tom Thibodeau賽後說，「我們的防守很好，大家都很努力，我們需要每位球員投入，76人有很多好手，他們找到機會就會開火，所我們必須要學著要去限制他們，我們不是每一個人打球，是大家一起做到，這是團隊的勝利、籃板也很好，Jalen Brunson是很好的領導人物。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專  

李亦伸專欄／Jalen Brunson是比Stephen Curry更出色的控球後衛?

快評／76人系列賽0：2落後　但對Jalen Brunson的防守應該堅持

76人虧大了！NBA關鍵報告讓尼克得利　Maxey：我討厭他們決定比賽

NBA季後賽／Joel Embiid轟新高50分！76人125:114尼克扳回一城

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生