台積電漲9元領軍帶頭衝！台股早盤漲逾250點 AI與營建股紅通通
美股上週五（26日）皆收漲，其中那指與費半漲逾2%，台北股市今（29）日也開高走高，早盤大漲250點以上，來到20376點。早盤台積電漲9元，來到791元，漲幅1%。AI股英業達、緯創、廣達、技嘉漲逾1%，緯穎漲2%以上，另外散熱族群、營建股與海運股強強滾，也是盤面焦點。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上週五上漲153.86點，漲幅0.4%，收38239.66點；那斯達克指數上漲316.14點，漲幅2.03%，收15927.9點；費城半導體指數上漲120.25點，漲幅2.61%，收4735.29點；標普500指數上漲51.54點，漲幅1.02%，收5099.96點。
美國3月個人消費支出指數（PCE）年增2.7%，核心PCE年增率持平在2.8%，高於市場預期，但美國科技股財報有喜，成為美股支撐主力。像是輝達漲6%、美光與應材漲近3%、超微漲2%以上，但英特爾財測不佳，股價暴跌9.2%。台積電ADR則漲1.2%，收在138.3美元。
受到美股激勵，台北股市今日以20235點開出，開高走高，早盤大漲250點以上，來到20376點。早盤台積電漲9元，來到791元，漲幅1%。鴻海、大立光漲1%。中信金漲逾7%、京元電漲6%。AI股英業達、緯創、廣達、技嘉漲逾1%，緯穎漲2%以上，另外散熱族群、營建股與海運股強強滾，也是盤面焦點。