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NET試衣間19字警語「情商太高」！2.1萬人見內容激讚：說話的藝術

▲平價服飾品牌NET就在試衣間貼出警語，內容卻讓2.1萬名網友大讚根本是「說話的藝術」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲平價服飾品牌NET就在試衣間貼出警語，內容卻讓2.1萬名網友大讚根本是「說話的藝術」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者賴禹妡／綜合報導

許多人在試穿衣服時，常常不小心將臉上的妝容沾到新衣上，讓店家感到困擾。對此，平價服飾品牌NET就在試衣間貼出警語，內容卻讓2.1萬名網友大讚根本是「說話的藝術」，眾人紛紛佩服直呼「真心覺得想出這句話的人很厲害。」

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一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見NET試衣間裡頭的警語，上頭寫著「小心口紅！！抿一下嘴，別讓NET的衣服壞了您的妝」，對於品牌委婉地到出背後想表達的含義，讓原PO忍不住感嘆：「說話的藝術。」

▲對於品牌委婉地到出背後想表達的含義，讓原PO忍不住感嘆：「說話的藝術。」（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲對於品牌委婉地到出背後想表達的含義，讓原PO忍不住感嘆：「說話的藝術。」（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
貼文曝光後，不少網友都佩服直呼「真心覺得想出這句話的人很厲害」、「成人世界與社會禮節都需要把話反著說」、「翻譯，請別讓你的大濃妝弄髒了我們的新衣服」、「明明是要從自己產品利益導向問題，但卻讓人家聽起來舒服」，也有人透露這句警語早已出現許久。

對於許多人讚揚的NET品牌精神，也有其他原因。事實上，NET為1990年創立的台灣本土服飾品牌，為了關懷公益、回饋社會，自2009年莫拉克風災之後，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，一人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。甚至雲林虎尾的NET主題館開店時，NET也優先讓300多名雲林家扶孩子、家長包場盡情挑選喜歡的衣服，讓弱勢孩童在新年也有新衣穿，獲得一致好評。 

▲NET今年1月過年依舊沒有缺席，貼心發起提供家扶兒少買新衣過好年的活動。（北台中家扶中心提供）
▲NET自2009年莫拉克風災之後，每年都會捐贈愛心提貨券給全台各地家扶中心的小朋友，一人有2000元額度，可以到店內挑選自己喜歡的衣服。（圖／北台中家扶中心提供）

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