大谷翔平開轟卻又陷入打擊小低潮！4打數熄火 道奇1:3不敵藍鳥
MLB洛杉磯道奇今（29）日交手多倫多藍鳥，進行3連戰系列賽最終戰，但本場道奇火力不佳，整場僅敲出6支安只靠著Freddie Freeman開轟得到1分，其中「二刀流」大谷翔平本場比賽更是熄火，全場4次打擊全部出局更吞下1次三振，終場道奇就以1:3不敵藍鳥，終止近期6連勝，藍鳥則是避免在系列賽遭到橫掃。大谷翔平在與藍鳥的系列賽雖有開轟演出，但此系列賽大谷翔平12個打數中僅敲出2安，打擊率為0.166，可說是陷入小低潮。
記者吳政紘/綜合報導
此戰藍鳥雖全隊也只擊出8支安打，但在3局下先是靠著Daulton Varsho與Isiah Kiner-Falefa在得點圈連續敲安攻下2分，隨後Alejandro Kirk再補上一發右外野陽春砲攻下1分，反觀道奇打線，整場只在6局上靠著Freddie Freeman掃出中外野陽春砲攻下1分。
本戰道奇MVP打線發揮不佳恐是輸球的最大主因，Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman三人合計11打數僅敲出2安，其中大谷翔平全場更是4打數沒安打，更吞下1次三振，賽後打擊率降至0.336。
根據大聯盟官方數據透露，大谷翔平在與藍鳥的系列賽雖有開轟演出，但此系列賽大谷翔平12個打數中僅敲出2安，打擊率為0.166，可說是陷入小小的低潮。
道奇也在今（29）日落敗後，終止近期6連勝，本場先發Michael Grover僅投2局就失掉3分承擔敗投，勝利投手則為主投7局僅失1的藍鳥先發Kevin Gausman。