NBA季後賽／Haliburton與Turner合砍53分！溜馬126:113公鹿聽牌

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但進到第3節溜馬展現火力，開局就打出一波8:2的攻勢，一舉將分差擴大至雙位數領先，帶著98:85的領先優勢進到末節。來到末節，公鹿一度在10分32秒時，靠著Brook Lopez弧頂大號三分，將分追至6分差，但可惜最終火力無法串聯，溜馬再度將分差拉開至10至12分差，終場公鹿就以113:126不敵溜馬。
此戰雖公鹿Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard缺陣，但公鹿今（29）日防守策略可說是十分成功，尤其是在限制溜馬鋒線球星Pascal Siakam，讓他整場14投6中，僅攻下13分，但本場溜馬全員皆兵則是獲勝的關鍵，先發5人得分全數上雙，Tyrese Haliburton拿下24分、4助攻、4籃板，Myles Turner轟進全隊最高的29分、9籃板，更貢獻7顆3分球。
公鹿本場比賽得分最高為Brook Lopez，全場出戰38分鐘，拿下27分、9籃板的成績，團隊次高得分的球員為Khristian Middleton，共出場39分鐘，拿下25分、10籃板、6助攻的成績。
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