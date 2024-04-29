詹皇氣炸直接不防守！對界外球判決不滿　湖人教頭Ham堅決不挑戰

NBA季後賽／Haliburton與Turner合砍53分！溜馬126:113公鹿聽牌

▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton與主戰中鋒Myles Turner合力砍53分擊退公鹿。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton與主戰中鋒Myles Turner合力砍53分擊退公鹿。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA季後賽首輪，印第安納溜馬目前在系列賽大比分取得2勝、1敗，今（29）日在主場與密爾瓦基公鹿進行系列賽G4，此戰公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo，與Damian Lillard皆因傷高掛免戰牌，溜馬靠著全員得分上雙，與當家控衛Tyrese Haliburton與主戰中鋒Myles Turner合力砍進分53分，帶領球隊以126:113戰勝公鹿，系列賽順利取得3:1聽牌優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖本場Giannis Antetokounmpo，與Damian Lillard因傷缺陣，但公鹿在本場比賽展現韌性，首節與溜馬打出33:33的平手局面，次節則是緊咬比分，打出31:34攻勢，上半場結束僅以64:67落後溜馬。

但進到第3節溜馬展現火力，開局就打出一波8:2的攻勢，一舉將分差擴大至雙位數領先，帶著98:85的領先優勢進到末節。來到末節，公鹿一度在10分32秒時，靠著Brook Lopez弧頂大號三分，將分追至6分差，但可惜最終火力無法串聯，溜馬再度將分差拉開至10至12分差，終場公鹿就以113:126不敵溜馬。

此戰雖公鹿Giannis Antetokounmpo與Damian Lillard缺陣，但公鹿今（29）日防守策略可說是十分成功，尤其是在限制溜馬鋒線球星Pascal Siakam，讓他整場14投6中，僅攻下13分，但本場溜馬全員皆兵則是獲勝的關鍵，先發5人得分全數上雙，Tyrese Haliburton拿下24分、4助攻、4籃板，Myles Turner轟進全隊最高的29分、9籃板，更貢獻7顆3分球。

公鹿本場比賽得分最高為Brook Lopez，全場出戰38分鐘，拿下27分、9籃板的成績，團隊次高得分的球員為Khristian Middleton，共出場39分鐘，拿下25分、10籃板、6助攻的成績。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA季後賽／Tyrese Haliburton關鍵三分打！溜馬121:118險退公鹿

快評／Middleton空砍42分　公鹿被溜馬「下克上」的氛圍正在醞釀

NBA季後賽／Pascal Siakam轟37分！溜馬125:108公鹿　還創一紀錄

快訊／Damian Lillard打19分鐘爆砍「35分」！率公鹿G1大勝溜馬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞