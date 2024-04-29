演唱會黃牛開罰208萬！掃票機器人8件遭查　文化部：實名制最有效

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報告指出，文化部收受的加價轉售檢舉案共2,105 件，檢舉案中資料完備可續行調查的609件檢舉案，已交由地方政府進行調查，其中300件已處理完竣，309案調查中，完成率約5成。併同地方政府自行調查之案件後，現已裁處30案，總裁罰金額新台幣208萬4,490元。
以不正方式取得票券，文化部收受131件檢舉案件，扣除要件資料不齊備之無效檢舉案後，交由內政部警政署刑事警察局或地方政府警察單位調查。併同內政部警政署刑事警察局與地方政府警察單位自行調查的案件，目前已有8件以掃票機器人程式購買演唱會票券案件，其中3件已移送地檢署，2件緩起訴，其餘案件調查中。
王時思會前受訪表示，黃牛的情況，從去年到今年有明顯下降，大家現在看到單一個案出現，就覺得黃牛好像很猖獗，但從統計數字跟實際成交量來說，其實都是下降的，尤其今年，文化部除了加強檢舉查察外，也和售票平台、主辦單位合作採實名制，今年有28場演唱會採實名制、3場採部分實名制。
其次，王時思提到，媒體有報導一些在台灣專業經營的黃牛業者也停業，或移出台灣，都是蠻明顯黃牛下降的證據。加價轉售檢舉檢舉案，能成案的609件裡面，已經裁罰30件、208萬4,490元；至於機器人掃票的部分，移送警方的有6件，加上警方自行調查有2件，總共有8件在辦理，其中也有相當知名的案件，就是上週「Max搶票機器人」創辦人被逮捕，因此，整體來說，演唱會黃牛並沒有大家所想那麼猖獗，主要是出現受歡演唱會的時候，市場會再起來，才會有這樣的感受。
至於文化部之後作為？王時思說，新修法上路第1年，主要調查的單位其實在地方政府，因為法令採屬地主義，亦即於台北市辦的演唱會，就由台北市來調查，在高雄辦就由高雄市調查，而對地方政府來說，對於裁罰的依據與經驗還不足，所以第1年，花了很多時間建立行政裁罰的基準，相信接下來行政調查跟裁罰，能建立出比較流暢的SOP。
王時思提到，針對不正方式取得票券的部分，可以看到警方在幾次辦案中，對於掃票機器人比較能夠快速的掌握，所以在上週有的案子，在這週大概就已經完成查察和移送，相信接下來若大家更熟悉調查流程，會更順利。
王時思說，另外就是實名制的部分，文化部還是會持續跟售票平台、主辦方共同洽談，今年來申請實名制補助，已達到20間，整體來說，大家直接採實名制是最好的方式。