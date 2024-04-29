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台股早盤漲300點！電金發威、中信金觸漲停　營建4檔亮燈漲停

▲台北股市今（29）日也開高走高，早上9點半過後大漲300點，來到20430點，漲幅1.5%。權值股台積電、聯發科、鴻海帶頭衝，金融股也發威，營建與資產股超夯。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市今（29）日也開高走高，早上9點半過後大漲300點，來到20430點，漲幅1.5%。權值股台積電、聯發科、鴻海帶頭衝，金融股也發威，營建與資產股超夯。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股上週五（26日）皆收漲，其中那指與費半漲逾2%，台北股市今（29）日也開高走高，早上9點半過後大漲300點，來到20430點，漲幅1.5%。權值股台積電、聯發科、鴻海帶頭衝，其中台積電早盤漲10元，來到792元，漲1.2%。另外，金融股也發威，中信金觸及漲停。還有營建股隆大、國建、昇陽、鄉林亮燈漲停。

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受到美股激勵，台北股市今日以20235點開出，開高走高，早盤9點半過後大漲300點，來到20430點，漲幅1.5%。台積電早盤漲10元，來到792元，漲1.2%。聯發科與鴻海漲2到3%，3檔權值股領軍大盤成為主力。另外金融股不遑多讓，中信金配息1.8元，創史上新高，今日飆漲停開開關關，群益證、新光金、永豐金、國票金、華南金、遠東銀、上海商銀、國泰金、台企銀、兆豐金早盤漲2到3%。

另外，營建股超級亮眼，早盤隆大、國建、昇陽、鄉林亮燈漲停，聯上發漲9%、太設、宏盛、建國漲5%，太子與新建漲3到4%。連帶資產股也成為盤面焦點，志信漲停，勤美漲9%、士紙漲7%、中石化與新紡漲4%。貨櫃航運陽明、萬海與長榮也漲2到4%。

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