傅崐萁回來了！喊話賴清德「勇敢面對兩岸關係、遠離兵凶戰危」
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率領共17位藍委赴陸，昨天晚間返台，今（29）日隨即召開記者會，分享本次到大陸的成果，傅崐萁指出，這次赴陸不只成功重啟福建居民赴馬祖觀光，還讓台灣農漁產品開放進入大陸市場，更喊話準總統賴清德「勇敢面對兩岸關係」，讓民眾遠離兵凶戰危。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁先是指出，美國政府通過了援外法案共953億美金，包括烏克蘭有600多億、以色列有200多億、台灣有81億，而這3個國家裡面，烏俄戰爭已經死亡超過100萬人，受傷更有幾百萬人，國家已經完全的破產崩潰，以巴戰爭目前傷亡已經超過10萬人，「對於現在世界三大火藥庫的其中之一的台灣海峽，我們對於即將面臨的兵凶戰危，我們深深的表達憂心忡忡。」
傅崐萁接著細數這次赴陸帶回來的成果，包含重啟福建居民赴馬祖觀光、福建新一波13項惠台措施、農漁產品開放進入大陸市場、大陸開放30個主要城市的海空直航，還有四大直轄市20個省會城市開放直接上網申請赴台證。
傅崐萁呼籲賴清德，賴所說民進黨跟共產黨希望好好地坐下來談，國民黨此行破冰之旅已經順利成功，台南市長黃偉哲也公開呼籲，應該兩岸全面的推動和平發展，「希望賴清德總統當選人能夠勇敢面對兩岸關係，我想台灣各個政黨都應該做兩岸的交流，這才是百姓之福。」
傅崐萁表示，必須讓民眾遠離兵凶戰危，讓台灣2300萬人能夠安居樂業，這才是此行國民黨最重要的意義。