民眾黨新內鬥將現？前幕僚揭關鍵人物：柯文哲絕無法容忍他
有消息傳出，民眾黨主席柯文哲日前在黨團會議裡下令，要求黨內立委應深耕議題，避免民眾黨成「一人政黨」，同時也認為除重大議題共同表態外，應讓立委自主決定民生議題。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡直言，「柯文哲可以允許自己成為一人政黨的一人，但絕對無法容忍讓民眾黨成為黃國昌的一人政黨，所以一定會開始裂解團戰！」
記者王德蓉／綜合報導
吳靜怡在臉書發文指出，被大家嘲笑沒用的民眾黨8席立委，其實內部有些立委早有意見，畢竟，很多的法案是可以跟民進黨合作，更何況現在所有的法案亮點，只剩下藍白合作的「司法改革」，讓立委黃國昌一人獨享立院大平台，更有許多藍、綠立委想聯合民眾黨提案，也都被告知必須要拿去給黃國昌了解，讓民眾黨剩下7席毫無自主性，在這情況下，柯文哲又要拿出「數據流量」KPI管理的方式，讓其他立委很難不抱怨。
針對柯文哲提出的2026政黨競合，吳靜怡表示，也就是藍白合作、綠白合作，但如果要能不同區域、不同合作模式，立法院合作必須要解放「傅隨組織」模式，各委員會和各議案讓不同立委自主；吳靜怡表示，柯文哲可以允許自己成為一人政黨的一人，但絕對無法容忍讓民眾黨成為黃國昌的一人政黨，所以一定會開始裂解團戰，投票行為從假藍之中開放中出了小綠的狀況。