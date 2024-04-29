李千娜不捨兒子打預防針逃跑！見寶寶被抽7管血落淚：無法面對
李千娜昨（29）日帶著兒子「Yellow」去打預防針、健康檢查，坦言自己一直以來都很心疼看到小孩哭泣，本來已經鼓起勇氣要面對，但最後還是假借上廁所、臨陣脫逃，讓老公黃尚禾獨自陪小孩打針；但李千娜還是逃不過抽血這一關，看著小孩被抽7管血，忍不住跟著孩子一起哭出來了：「無法面對。」
記者黃雅琪／綜合報導
李千娜昨日在社群平台分享媽媽經：「我的大寶、二寶從小到大打預防針，都是我拜託家人帶他們去，因為我害怕看到他們哭、我會很心疼。」不想看見孩子哭泣，她坦言以前都是委託家人帶去打預防針，但面對兒子Yellow，李千娜決心鼓起勇氣：「這是第一次要帶小寶去打預防針和健康檢查，正在等待時我還是膽怯了，我跟我老公說我要上廁所、然後逃跑，回來時已經打完了，鬆了一口氣。」最終她還是沒勇氣面對打針這一關。
雖然躲過了小孩打預防針的階段，但李千娜還是得面對兒子其他的健康檢查項目：「逃不過接著的腹部超音波，檢查過程Yellow很害怕，慘烈的哭了十幾分鐘，還有抽血檢查抽了7小小管，於是我也跟著哭了，我真的無法面對這種難題，太可怕了。」相對於老公黃尚禾的鎮定，李千娜感到不解。
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