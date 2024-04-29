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王柏傑高調放閃謝欣穎！自Po親密擁吻合照罕見告白：女神辛苦了

▲王柏傑今（29）日凌晨高調放閃女友謝欣穎，在IG上曬出2人合照，罕見地向女友告白：「女神辛苦了！」（圖／翻攝自王柏傑、謝欣穎IG）
▲王柏傑今（29）日凌晨高調放閃女友謝欣穎，在IG上曬出2人合照，罕見地向女友告白：「女神辛苦了！」（圖／翻攝自王柏傑、謝欣穎IG）

記者張一笙／綜合報導

34歲男星王柏傑2021年大方認愛謝欣穎，2人目前穩定交往中，今（29）日王柏傑難得在IG上放閃，曬出親吻女友的照片，並寫下：「生日快樂女神，妳辛苦了。」引起不少粉絲討論，2人甜蜜互動，幸褔一切盡在不言中。

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▲王柏傑（右）在IG上曬出與謝欣穎（左）2人親吻的放閃照。（圖／翻攝自王柏傑IG）
▲王柏傑（右）在IG上曬出與謝欣穎（左）2人親吻的放閃照。（圖／翻攝自王柏傑IG）
王柏傑2021年拍攝影集《華燈初上》時認識謝欣穎，2人交往後成為演藝圈少數高調秀恩愛的愛侶，近期適逢謝欣穎生日將至，王柏傑在IG上曬出彎腰親吻謝欣穎的放閃照片，只見謝欣穎淡妝身穿黑色背心搭配深色襯衫，剪裁俐落又直接，王柏傑則是身穿同色T恤，頭戴黑色棒球帽，看起來帥氣又休閒。

▲不少圈內友人都現身為謝欣穎（前排左2）慶生。（圖／翻攝自王柏傑IG）
▲不少圈內友人都現身為謝欣穎（前排左2）慶生。（圖／翻攝自王柏傑IG）
王柏傑曬出的照片中，還有張孝全、修杰楷、賈靜雯等圈內藝人好友共同提前為5月1日過生日的謝欣穎慶生，謝欣穎捧著蛋糕與好友們一同享用，燦爛的笑容可以看得出來謝欣穎當下心情十分興奮。

▲謝欣穎（左前1）5月1日將迎接39歲生日。（圖／翻攝自王柏傑IG）
▲謝欣穎（左前1）5月1日將迎接39歲生日。（圖／翻攝自王柏傑IG）
王柏傑將自己親吻謝欣穎的照片放在最後一張，不少粉絲們看到後，興奮直呼：「最後一張太浪漫了」、「 幸福快樂健康一輩子」、「好浪漫」、「要一直幸福下去！」

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