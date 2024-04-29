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上百龍捲風狂掃美國中部！傳釀至少5死　居民驚憶：宛如列車逼近

▲美國多處地區遭龍捲風襲擊，奧克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾受到嚴重破壞。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國多處地區遭龍捲風襲擊，奧克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾受到嚴重破壞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國中部奧克拉荷馬州部分地區和鄰近的北美大平原（Great Plains）多州近日遭遇龍捲風肆虐，自26日起有100多個龍捲風摧毀了多州的房屋和建築物，甚至有小鎮在數小時內就遭到兩起龍捲風襲擊。在龍捲風肆虐之下，至少造成5人死亡，奧克拉荷馬州宣布進入緊急狀態。

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綜合外媒報導，美國中部各州已持續3天的惡劣天氣，國家氣象局稱，在過去兩天共收到近120起龍捲風報告。包括德克薩斯州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇裡州、堪薩斯州和伊利諾伊州都受到猛烈風暴威脅。

這些風暴於數小時內就為部分地區帶來180毫米雨量，氣象局人員警告恐怕仍有暴洪、冰雹和龍捲風等極端天氣風險，不穩定天氣將持續到29日。

奧克拉荷馬州週日出現嚴重的破壞，當地部門一夜之間收到35起龍捲風通報，許多房屋嚴重受損，高速公路關閉，大規模停電，數十人受傷，該州至少4人死亡，其中包括一名4個月大的嬰兒。另外在愛荷華州也傳出，有1名受傷住院男子也宣告不治。

奧克拉荷馬州的阿德莫爾鎮（Ardmore）在遭遇龍捲風襲擊後，附近地區又出現了另外兩起龍捲風。另外，奧克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾（Sulphur）在一夜之間遭到先後遭到兩個大型龍捲風襲擊，許多建築遭到夷平，約有30人受傷。

從社群媒體的影片和照片顯示，瑟弗爾有車輛被撞毀或翻覆，樹木的枝葉被掃光，另有影片顯示，瑟弗爾鎮有車子掉落到幾乎難以辨識的建築物殘骸上方。救援團隊則挨家挨戶、逐車搜尋罹難或生還者。

▲受到龍捲風肆虐影響，奧克拉荷馬州多處地區滿目瘡痍。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到龍捲風肆虐影響，奧克拉荷馬州多處地區滿目瘡痍。（圖／美聯社／達志影像）
一名奧克拉荷馬州埃爾克霍恩（Elkhorn）的居民表示，龍捲風宛如「列車」一般，「當它逼近的時候，我們迅速下樓避難。你會感覺到屋頂快掉下來了，因為會聽到一連串的砰砰聲跟被吸走的感覺，真是太可怕了。」

為了迅速向受創嚴重的地區提供援助，奧克拉荷馬州長史提特（Kevin Stitt）已經宣布進入為期30天的緊急狀態。

這個地區每年春季都會頻繁發生強烈龍捲風，但是氣象學家指出，破壞力驚人的龍捲風於幾天內接連出現，這種情況極其罕見。

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