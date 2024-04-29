上百龍捲風狂掃美國中部！傳釀至少5死　居民驚憶：宛如列車逼近

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這些風暴於數小時內就為部分地區帶來180毫米雨量，氣象局人員警告恐怕仍有暴洪、冰雹和龍捲風等極端天氣風險，不穩定天氣將持續到29日。
奧克拉荷馬州週日出現嚴重的破壞，當地部門一夜之間收到35起龍捲風通報，許多房屋嚴重受損，高速公路關閉，大規模停電，數十人受傷，該州至少4人死亡，其中包括一名4個月大的嬰兒。另外在愛荷華州也傳出，有1名受傷住院男子也宣告不治。
奧克拉荷馬州的阿德莫爾鎮（Ardmore）在遭遇龍捲風襲擊後，附近地區又出現了另外兩起龍捲風。另外，奧克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾（Sulphur）在一夜之間遭到先後遭到兩個大型龍捲風襲擊，許多建築遭到夷平，約有30人受傷。
從社群媒體的影片和照片顯示，瑟弗爾有車輛被撞毀或翻覆，樹木的枝葉被掃光，另有影片顯示，瑟弗爾鎮有車子掉落到幾乎難以辨識的建築物殘骸上方。救援團隊則挨家挨戶、逐車搜尋罹難或生還者。
一名奧克拉荷馬州埃爾克霍恩（Elkhorn）的居民表示，龍捲風宛如「列車」一般，「當它逼近的時候，我們迅速下樓避難。你會感覺到屋頂快掉下來了，因為會聽到一連串的砰砰聲跟被吸走的感覺，真是太可怕了。」
為了迅速向受創嚴重的地區提供援助，奧克拉荷馬州長史提特（Kevin Stitt）已經宣布進入為期30天的緊急狀態。
這個地區每年春季都會頻繁發生強烈龍捲風，但是氣象學家指出，破壞力驚人的龍捲風於幾天內接連出現，這種情況極其罕見。