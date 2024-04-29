打造雷霆「史上最幼齒」強隊！NBA年度最佳總教練Mark Daigneault
NBA奧克拉荷馬雷霆在本季以平均年齡23.9歲之姿，打破03-04賽季鳳凰城太陽所創下的25.2歲的紀錄，成為聯盟史上平均年齡最年輕就拿下分區龍頭的球隊，聯盟官方也在今（29）日公布本季最佳總教練，由雷霆主帥Mark Daigneault拿下。雷霆除了球員發揮出色，只有39歲的主帥Mark Daigneault也有許多功勞，「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander外，另一位好手正是Chet Holmgren，他才第二年就打出高評價水準。
記者張志宇/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》透露，「2023-2024賽季最佳總教練的最終名單，由雷霆Mark Daigneault、明尼蘇達灰狼主帥Chris Finch、奧蘭多魔術主帥Jamahl Mosley一同競爭，最終由Mark Daigneault拿下，他在99張第一名選票中，拿到了89張第一名選票。」
本賽季雷霆能打出佳績，跟榜眼Chet Holmgren的回歸絕對脫不了關係，雷霆除了頭牌「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander外，另一位戰術核心正是Chet Holmgren，因為他是位能夠在中鋒與高側翼之間切換自如的進攻球員，更是雷霆在防守端上的一枚活棋。
雷霆除了球員發揮出色，只有39歲的主帥Mark Daigneault也有許多功勞，今年是他執教雷霆的第4年，這4年內，Mark Daigneault一直探討如何配置陣容，才能為Shai Gilgeous-Alexander找出最佳組合。
在Mark Daigneault執教下，雷霆在本季成為一支進攻強隊，坐擁聯盟第一的團隊三分球命中率38.9％，命中率與罰球率都排在聯盟前5，此外團隊進攻效率118.3、場均得分120.1分、真實命中率為60.8%，皆排列在聯盟前5。
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