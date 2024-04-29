政論節目擺床墊嘲諷「睡1坪大房間」！徐巧芯抱病開罵：太低劣
國民黨立委徐巧芯日前才被起底身穿精品，之後又稱自己小時候「一家三口睡1坪大房間」，遭電視節目在現場擺起床墊嘲諷。今（29）日徐巧芯抱病前往立法院，還原「一家三口睡1坪大房間」真相，這張床大約150到180公分，「這都是我人生當中的經歷，我並不覺得那樣子是特別辛苦」，更砲轟該節目很低劣，霸凌全天下為了生活認真打拼賺錢的老百姓。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯稍早受訪時還原「一家三口睡1坪大房間」真相，她提及，大家應該都看過「榻榻米」雙人床，大約150到180公分，旁邊還是可以放櫃子往上疊，甚至後來有一度因為要換櫃子的關係，就直接把櫃子壓在床上，「這都是我人生當中的經歷，我並不覺得那樣子是特別辛苦，但是也不是太舒適吧。」
徐巧芯認為，這個世界上一定還有人比自己過得還辛苦，「可是我沒有想到會有這麼低劣的政論節目，竟然就拿一張床，三個人躺在上面，想要說我們家做早餐店 全部都是說謊，說這樣不可能，這個事情我的媽媽看了也很心疼。」
徐巧芯質疑，這嘲笑霸凌的不只是自己，是霸凌全天下為了生活認真打拼賺錢的所有老百姓，「作為媒體政論節目，要有最基本的良心，跟最基本的底線，不要為了攻擊一個政治人物，把所有辛苦的人都一起拉下來嘲諷，這是一個很糟糕的現象。」
至於徐巧芯曬出幼時彈琴照，被質疑家境貧困還鋼琴？徐巧芯解釋，照片中那是電子琴，自己母親賺錢以後，想的第一件事情都是如何投資在女兒的身上，所以從小該補習的、該學才藝的都沒有少過。