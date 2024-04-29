陽明交大師生怒了！不滿六家校區蓋商辦　批圖利企業、毀文化資產

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陽明交大師生提到，該聚落見證台灣農村從農業、農工混合、工商及都會化後之歷史意義，及文資保存價值，是台灣都市發展地景中保存相對完好的文化聚落與水圳保護區，更重要的是，這是全世界少有坐擁文化資產聚落的學院型校區。
陽明交大師生表示，該校區亦非一般校地。在高鐵特區土地徵收的背景下，林氏家族以保存客家文化及鼓勵教育為旨，經由縣政府以象徵性價格將該區贈予交大成立客家文化學院。客家文化學院的成立深受此託付，不僅致力客家相關之教學與研究，也承諾守護在地文化與社區連結。
陽明交大師生批評，校方罔顧歷史過程與文化責任，逕以產學合作之名毀棄承諾，強推與企業合建大樓，不僅未事先與受有歷史囑託之客家學院師生取得共識，亦未對周邊文化資產及環境影響進行嚴謹評估，更無視商業辦公大樓對校園安全帶來的疑慮。
陽明交大師生認為，校方擅自以遠低於市價的價格，將此特殊校地交予群聯使用，不僅犧牲大學自主、違背校園民主之精神，更無視大學保存歷史文化與社區聚落公共財之社會責任。其行徑無異短視近利的商業操作，更暴露頂尖大學為獲取校務基金及資源挹注，盲目接受高科技企業主導，以產學合作為名實則掏空大學自主的短多長空，此舉更可能招致圖利私人企業的嫌疑。
陽明交大師生說，另外，此計畫興建大樓位置臨近交通流量極高且車禍事故頻繁的經國大橋與文興路交叉路口，一旦企業進駐，將對社區交通與生活品質造成極大壓力，也將威脅仰賴機車通勤的學生與社區居民安全；加上企業員工大量進駐後，校園安全形同洞開。這些攸關師生安全與社區福祉事項全然未見校方展開具體評估，即恣意通過大樓興建案，令人難以置信這是頂尖大學推動長達40年計畫的正當過程。
陽明交大師生表示，不僅如此，校方一面委派行政高層與客家學院教師進行協商，在明知該院諸多教師強力反對此案的情況下，一方面又同時於校務基金管理委員會議與校務發展委員會議通過此案。協商之名形同欺騙，迫使客家學院師生在倉促之下緊急發出連署聲明，以尋求全校師生和社會各界更廣泛的支持，以挽救歷經3個世紀的歷史聚落和高教的教育良知。