全球星巴克「這杯」賣最好！台灣銷量冠軍曝光　買一送一爽喝兩天

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「冰搖濃縮咖啡」系列2022年在北美國家先行推出，上市後立即獲得大量好評，為全球星巴克最受顧客喜愛冰飲之冠，其中又以「冰搖黑糖肉桂燕麥奶咖啡」最為熱門。「冰搖黑糖肉桂燕麥奶咖啡」融合燕麥奶、肉桂粉以及黑糖風味糖漿，特殊的多層次風味，讓人一喝就愛上。
🟡台灣星巴克銷量排行前三名
在官方提供2023年星巴克暢銷飲品排行榜中，排行第一名為「那堤」，濃縮咖啡配上香醇鮮奶及奶泡，是許多人心目中的冠軍飲品。第二名為「焦糖瑪奇朵」，香草風味糖漿與香甜焦糖醬提升濃縮咖啡的香氣，多層次口感讓人愛不釋手。
第三名則是「特選馥列白」，源自澳洲的馥列白咖啡，使用較多份的ristretto shots（短濃縮），增加咖啡濃醇度並同時凸顯甜感，風味濃郁又不膩口，是不少上班族的最愛。
🟡星巴克「買一送一」爽喝2天
星巴克「把握春遊美好時光」好友分享日自4月29日至4月30日11:00-20:00至全台星巴克門市開始，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，等於爽喝兩天「買一送一」。
不過提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。