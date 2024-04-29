小巨蛋驚見「野生德德」！演唱會後台被捕捉 鄭運鵬曝出道可能性
民進黨前立委鄭運鵬的17歲兒子「德德」，先前因爲陪著爸爸掃街，帥氣模樣引起網友討論而爆紅，成為不少人心目中的「國民小男友」，甚至還被韓國媒體封為「台版車銀優」，竄紅成為眾人關注的焦點人物。而近日鄭運鵬父子兩人一起現身樂團「宇宙人」的演唱會，引發台下歌迷騷動，鄭運鵬也透露了兒子出道的可能性，掀起關注。
記者洪生儒／綜合報導
宇宙人主唱小玉之前因為在Threads上面跟鄭運鵬有互動，促成了雙方的緣分，樂團在27日登上小巨蛋演出時，邀請了鄭運鵬跟德德一起去看演唱會。德德也開心的在社群限動分享自己跟爸爸都是第1次看演唱會，從畫面中可以看到，鄭運鵬在看演唱會時忍不住拿出手機拍照，還把眼鏡往上推半戴在額頭，入迷看演唱會的模樣被兒子笑說：「他有點太興奮。」
此外，德德出席演唱會時，身穿素色的T恤搭配長褲，乾淨利落的造型更加凸顯出他的臉蛋，讓他在人海之中依然亮眼又吸睛。而在現場也有被問到德德是否有出道的計畫，根據《TVBS》報導，鄭運鵬表示：「不會，兒子目前以學業為重，這陣子已推掉很多商業合作，他對演唱圈還是有點抗拒。」
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