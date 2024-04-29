陸開放福建到馬祖旅遊釋善意 郭正亮：民進黨不接恐釀「這後果」
中國文化和旅遊部28日喊出開放福建居民赴馬祖旅遊，更開放20個試點城市辦理補發赴台證，象徵兩岸觀光破冰。不過前立委郭正亮認為，馬祖那麼小，誘因很有限，且若大陸釋出的善意，民進黨1年都沒有接，甚至拖到2026選舉年，兩岸會迅速惡化。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮28日在節目《麥玉潔辣晚報》中表示，馬祖那麼小，對於福建人來說，真的有誘因去馬祖旅遊嗎？到時候不是擠爆了嗎？若不能搭海峽號或其他方式到台灣旅遊，誘因很有限，相較之下，金門還比較大一點，但卡到漁船相撞事件。
對於金門漁船相撞事件該如何解決？郭正亮認為目前無解，兩岸之間一定會有一番折騰，不過這牽涉到台灣民意的問題，「旅遊業會不會上街，你要不要去表達你的抗議。大陸都已經示好了，我們還不開放」，郭正亮指出，民進黨一定會稱對岸不願意跟海基會、交通部談，要怎麼弄，沒人能夠回答民進黨丟出的問題，包括旅遊業，就這樣僵著。
郭正亮認為，大陸的耐性也不會拖太久，若大陸所釋出的善意，民進黨1年都沒有接，甚至拖到更長2026選舉年，兩岸會迅速惡化，「若大陸給我們這麼大的軟球善意，都不接，接下來就是公事公辦。」