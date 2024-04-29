李亦伸專欄／沒可愛快艇照贏獨行俠！該給James Harden何種讚美？

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James Harden對小牛（獨行俠）系列賽四戰場均26分、4籃板、7助攻，投籃命中率5成4，三分命中率5成，罰球命中率9成1，每場砍進4.3個三分球。
只要James Harden持續打出MVP表現和穩定帶動，快艇即使沒有Kawhi Leonard，在其他快艇隊友協助下，快艇依舊打出令人期待競爭力。
我不確定該給James Harden何種「讚美」，在他的光環、表現和關鍵性帶動下，Kawhi Leonard、Paul George都只能成為他的羅賓，James Harden就是快艇能不能成更好球隊，躍升為爭冠球隊，甚至打進西區決賽最關鍵球員。
快艇搶下G4，雙方打成2：2平手，系列賽變成三戰兩勝。
G5有許多有趣的發展和觀察：
1、Kawhi Leonard系列賽打了兩場，缺了兩場，他打的兩場都輸，沒打的兩場快艇都贏，非常特別。
2、在Kawhi Leonard沒打的情況下，James Harden關鍵性和主導性更強，Paul George打得更自在，場上空間、球權、戰術角色都更開放。快艇其他角色球員上場時間和對位，也變得更簡單、不擁擠。
3、小牛（獨行俠）針對James Harden的防守和對位，顯得非常窘迫，甚至難以因對，這是小牛（獨行俠）上半場打得如此辛苦主因。James Harden現在的狀況和表現幾乎無法防守，他是快艇翻轉系列賽最重要希望。
G5如何限制、對位、包夾James Harden，成了小牛最重要任務，小牛（獨行俠）必須能有效限制James Harden個人發揮和帶動作用，客場才有更大勝算。
4、去年夏天所有人都認為，James Harden一心想要離開76人，除了對球團誠信不爽，另外就是想要複數年續約談判不滿意，他決定去快艇抱團。
但現在全世界卻發揮，James Harden不是去快艇抱團，他是快艇最粗大腿，快艇這個系列賽能不能打出最好狀況和團隊合作，成敗幾乎都都在James Harden身上。
5、目前看來James Harden還有相當強主宰比賽能力，比賽影響力也在發酵，但小牛（獨行俠）防守更好，團隊更嚴謹，陣容深度也不在快艇之下，James Harden還有很大可能與機會，帶領快艇創造季後賽驚奇。
G5好戲上場，雖James Harden勢不可擋，但我看好小牛（獨行俠）勝出，小牛（獨行俠）防守和攻防整體性都比快艇更出色一點。
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