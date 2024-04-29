中職快評／台鋼12戰僅1勝！北伐仍須努力 燒11億資金新軍必經之路

李亦伸專欄／沒可愛快艇照贏獨行俠！該給James Harden何種讚美？

▲球評李亦伸認為，洛杉磯快艇「大鬍子」James Harden，是NBA西區季後賽首輪對上獨行俠的系列賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評李亦伸認為，洛杉磯快艇「大鬍子」James Harden，是NBA西區季後賽首輪對上獨行俠的系列賽關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

NBA季後賽小牛（獨行俠）vs.快艇系列賽前，我為這組對決下了關鍵評論：「快艇是James Harden的球隊，不是Paul George，更不是Kawhi Leonard，只要James Harden打得像MVP，快艇都有機會，但系列賽我更看好小牛（獨行俠）晉級！」

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系列賽G4，快艇沒有退路，輸球就是1：3落後，非常絕望。贏球系列賽打成2：2平手，機會都在。在Kawhi Leonard傷停情況下，James Harden持續打出今年季後賽顛峰，33分、6籃板、7助攻，其中三分球5投4中，Harden帶領隊友116：111客場擊敗小牛（獨行俠），把戰線拉長到至少G6。

James Harden對小牛（獨行俠）系列賽四戰場均26分、4籃板、7助攻，投籃命中率5成4，三分命中率5成，罰球命中率9成1，每場砍進4.3個三分球。

只要James Harden持續打出MVP表現和穩定帶動，快艇即使沒有Kawhi Leonard，在其他快艇隊友協助下，快艇依舊打出令人期待競爭力。

我不確定該給James Harden何種「讚美」，在他的光環、表現和關鍵性帶動下，Kawhi Leonard、Paul George都只能成為他的羅賓，James Harden就是快艇能不能成更好球隊，躍升為爭冠球隊，甚至打進西區決賽最關鍵球員。

快艇搶下G4，雙方打成2：2平手，系列賽變成三戰兩勝。

G5有許多有趣的發展和觀察：

1、Kawhi Leonard系列賽打了兩場，缺了兩場，他打的兩場都輸，沒打的兩場快艇都贏，非常特別。

2、在Kawhi Leonard沒打的情況下，James Harden關鍵性和主導性更強，Paul George打得更自在，場上空間、球權、戰術角色都更開放。快艇其他角色球員上場時間和對位，也變得更簡單、不擁擠。

3、小牛（獨行俠）針對James Harden的防守和對位，顯得非常窘迫，甚至難以因對，這是小牛（獨行俠）上半場打得如此辛苦主因。James Harden現在的狀況和表現幾乎無法防守，他是快艇翻轉系列賽最重要希望。

G5如何限制、對位、包夾James Harden，成了小牛最重要任務，小牛（獨行俠）必須能有效限制James Harden個人發揮和帶動作用，客場才有更大勝算。

4、去年夏天所有人都認為，James Harden一心想要離開76人，除了對球團誠信不爽，另外就是想要複數年續約談判不滿意，他決定去快艇抱團。

但現在全世界卻發揮，James Harden不是去快艇抱團，他是快艇最粗大腿，快艇這個系列賽能不能打出最好狀況和團隊合作，成敗幾乎都都在James Harden身上。

5、目前看來James Harden還有相當強主宰比賽能力，比賽影響力也在發酵，但小牛（獨行俠）防守更好，團隊更嚴謹，陣容深度也不在快艇之下，James Harden還有很大可能與機會，帶領快艇創造季後賽驚奇。

G5好戲上場，雖James Harden勢不可擋，但我看好小牛（獨行俠）勝出，小牛（獨行俠）防守和攻防整體性都比快艇更出色一點。

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