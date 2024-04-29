母親節秀身份證！姓名「中1字」免費吃帝王蟹　對中「520」送披薩

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王品牛排母親節優惠尋人活動來報到，即日起到5月31日秀出身份證件，媽媽姓名對中「真、心、謝、禮」任1字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，免費請客吃「起司焗烤帝王蟹」一份（價值1375元）！快揪李小姐吃飯了，名字有珍、貞、欣等字都適用，根據內政部2023年公布全國姓名統計分析，國人女性前十大名字中，多達2.3萬人的「淑貞」佔第6位；「李」姓更是全台第五大姓氏，符合的民眾手刀訂位了。
📌王品4大中菜母親節幫加菜！享鴨烤鴨半價、丰禾送康乃馨
王品集團旗下4大中餐品牌，5月1日至5月19日母親節幫加菜！到「享鴨 烤鴨與中華料理」用餐，子女完成媽媽抽出的聖旨內容，有機會兌換兩人輕鬆享套餐免費、招牌片皮烤鴨一隻5折等加菜優惠券；「朝粥幫」翻牌遊戲中獎率100%，最大獎送出「雙人套餐券」，還有價值260元、360元的贈菜券；「丰禾 台式小館」幫媽媽準備限量特製花束及祝福小卡，還送出價值160元～320元的人氣丰禾起家雞、干鍋田園時蔬等贈菜券；新加坡米其林一星「莆田 Putien」玩濾鏡互動遊戲，有機會抽獎價值1280元的芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田經典海陸饗宴-極上盛饌海陸盆菜等加菜券。提醒大家，加菜券於下次消費使用（各店數量有限，送完為止）。
📌身份證字號對中「5、2、0」！免費吃Tino's Pizza堤諾義大利披薩
Tino's Pizza堤諾義大利披薩母親節3大優惠，即日起至5月12日，身份證字號對「5、2、0」，「中1碼」免費送水果風味冰茶1杯（價值90元起）、「中2碼」免費送蜂蜜脆脆炸雞1份（價值129元）、「中3碼」免費送皇后瑪格比薩1份（價值240元），恕不跨檻/不累贈，每桌限擇一檻兌換。完成指定任務還送「綜合莓果甜星」；內用單點消費滿520元、或分享社群貼文，還能參加「一年份披薩」抽獎券（總價值3000元）；台北101店不適用。