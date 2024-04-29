非法闖潮境保育區！男大生背啞鈴下潛溺斃 保育區水域暫閉1天
今（29）日上午7時許，基隆市中正區潮境公園保育區海域傳出20多歲男性溺水意外，附近潛水教練見狀後立即將他救上岸，已無呼吸心跳，緊急實施急救措施，並通報送醫搶救，最終仍宣告不治，詳細溺水原因還有待進一步調查釐清，稍早市府也宣布封閉潮境保護區海域1天，全力配合警方調查，以釐清真正死因。
社會組／綜合報導
羅姓報案人表示，上午潛水完準備上岸時，發現該名男子位在水下約1、2公里處，其身上無任何潛水裝備，身上背包揹負大量重物，身體為向上仰狀態，立即聯手學員將人救起施作CPR。
警方初步調查，死者年約20多歲，疑為海洋大學學生，未依規定申請潛水，於清晨5時在非合法時間進入潛水區，身上還背負啞鈴等重物下潛，卻未發現蛙鏡等潛水裝備，究竟是在海中掉落，亦或有其他可能性，還有待進一步調查釐清。
基隆市府表示，目前潮境保育區針對水域遊憩部分設有總量管制，如需進行水域活動需事先申請，且應於開放時間內，由指定出入口進出水域。為慎重起見，已調閱入口相關監視器，並暫時封閉潮境保育區1天。
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