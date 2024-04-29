《不夠善良》完結篇敗筆！蔡健雅配樂太大聲遭酸「以為在看MV」
台劇《不夠善良的我們》上周六播出第7、8集完結篇，該劇除了演員陣容堅強，劇情寫實吸引人關注之外，還找來金曲歌后蔡健雅操刀，量身打造《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》，為戲劇畫龍點睛。不過有觀眾表示，最後兩集明顯蔡健雅的配樂聲過大，幾乎快蓋住劇中對話，無奈嘆：「我還以為劇名是不夠善良的蔡健雅」，還有人酸以為在看MV。
記者薛羽彤／綜合報導
《不夠善良的我們》找來蔡健雅為每個角色量身打造多首主題曲，音樂搭配戲劇播出，能讓觀眾快速帶入情緒。第7、8集播出後也引起觀眾討論，除了劇情之外，有網友認為，蔡健雅唱歌的聲音過大，影響到他看劇感受，直呼「雖然蔡健雅的配樂真的很好聽，但最後一集不知道是導演想說都結束了給她用好用滿還怎樣，她的聲音多到我真的覺得，下一秒她從海裡走出來唱歌我都不意外，還以為劇名是不夠善良的蔡健雅。」
對於蔡健雅的音樂蓋過劇情，其他網友也認同表示，「送給《不夠善良的我們》第7集的蔡健雅：妳小聲一點行嗎」、「配樂放好放滿，第7、8集變MV」、「真的有點太over」、「超級好笑 好幽默」、「一直呼喊Rebecca」、「根本這四角關係裡面的第五人」、「我覺得她每一集的存在感都太高了。」
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