「國際不打小孩日」前夕　黃偉哲宣誓守護兒童人權

4月30日是「國際不打小孩日」，為喚起對兒童權利的重視，台南市政府今(29)日上午在永福國小舉辦「兒童權利公約-親子共融」宣導活動，市長黃偉哲與在場親師生共同宣誓「不打小孩，幸福到來」，並與學生一同表演象徵保護兒童的歌曲「寶貝」，透過行動展現保障兒童權利、傾聽兒童心聲、同理兒童想法的決心。
記者郭俊暉／台南報導
台南市為建構友善兒童城市，致力提供更好的照顧和支持，在4月30日「國際不打小孩日」前夕，舉辦這項宣導活動，黃偉哲也希望喚起大眾重視保護兒童公約4大原則，包括：維護兒童最佳利益、不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權等。
黃偉哲表示，每一位兒童都應該在充滿愛與關懷的環境茁壯成長，希望讓每個孩子在台南享有最幸福的童年，除了不體罰、不打小朋友，更要進一步啟發他們勇敢表達看法。同時，要讓孩子重視自己身體的自主意識，若受到冒犯要勇於表達意見。
教育局指出，台南市每年除了辦理兒童權利公約宣導，並透過教師工作坊教材的研發及相關研習課程，提升教師知能，讓教師們更加了解兒童的需求，提供更好的教育和支持；在家庭宣導方面，結合親子共融活動、舉辦兒童權利親子講座，宣導兒童權利公約的內容，讓更多家庭了解兒童權利，促使家長及社會更加關心兒童的成長狀況。
教育局也強調，兒童是國家未來的希望，保護兒童是每一個大人的責任，市府始終秉持保護每一個孩子的決心，串聯全球用愛與擁抱的正向教養方式取代打罵與咆哮，一起攜手守護兒童人權，讓每一個孩子都能平安健康快樂長大。