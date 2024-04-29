湖人雙重利多！大鎖Vanderbilt有望G5復出 決心將戰局拉回洛杉磯
NBA季後賽首輪洛杉磯湖人保住一線生機，將與丹佛金塊系列賽扳成1：3局面。明（30）日系列賽G5湖人將作客金塊，迎來兩大利多消息，首先金塊主控Jamal Murray因左腿拉傷出賽成疑，而湖人防守悍將Jarred Vanderbilt歸隊在即，有望將戰線繼續延長，將戰局拉回洛杉磯主場。
記者路皓惟/綜合報導
Murray在本系列賽場均貢獻21.5分、5個籃板和7.3次助攻，還有1.3次阻攻，他的缺席將帶來顯著影響，特別是Murray末節場均可以得到7.8分，甚至在G2投進絕殺，是穩定軍心的重要存在。
根據湖人報告，Jarred Vanderbilt在G5出賽機率升級至「Questionable」。Vanderbilt自2月1日因右腳扭傷，季後賽首輪前4戰都缺席。
如果Vanderbilt能夠在G5中復出，這將能大大分擔「濃眉」Anthony Davis防守端的壓力，提高湖人的整體防守品質。
如果湖人能順利贏下G5，並將比賽帶回洛杉磯，那麼Vanderbilt高機率復出打G6，屆時湖人與金塊還有得打，湖人能否創下NBA季後賽史上第一支在0：3情況下翻盤的隊伍，相當值得期待。
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