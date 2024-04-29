嘆國會已死淪香港化　柯建銘：台灣人晚上睡覺不驚醒？

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柯建銘觀察，首先時間點早押好在520賴清德就職前，傅崐萁在328立院成立RCEP聯誼會，讓中共手直接伸入國會；江啓臣預定516前往太平島；李乾計畫將率千人前往陝西參與神農大帝祭典；414馬習二會；洪秀柱計畫7月率200位青年出席兩岸青年發展論壇，更稱「統一是必要的，是一定的」。
其次是傅崐萁與黃國昌狼狽為奸，沒收民主是國會輓歌，柯建銘說，傅黃上周五聯手完美演出，30年在國會首見，封殺民進黨立法院黨團國會改革版本，此外本月15日藍白《立法院職權行使法》強出委員會，預計517院會表決，趕在5/20要賴清德做違憲的國情報告，即問即答，製造憲政衝突。不管法律規定。新任院長卓榮泰在520後兩星期內，須來立院做施政總質詢，這是藍白最愚蠢的陽謀。
此外民進黨團國會改革版本，於本月18日、22日、25日連續三次委員會ㄧ路封殺，強行散會，26日院會要本黨版本逕付二讀併案審查，亦封殺之。未來院會強行表決，違憲的藍白版本，是超完美的傅黃合作，狼狽為奸幹的好事，
以後委員會院會皆可沒收，台灣國會還須存在？「台灣國會香港化，不遠矣！」另喊修《反滲透法》、國安五法等，開門迎盜、引狼入室，讓統戰、統一的進程往前推動，國人豈可不防？
針對法案部分，柯建銘表示，藍白的違憲版本，厲害之處，無所不破壞執政，扼殺民主。直言藍白版本，連蔣介石在世也不敢的，獨步全球。包括藐視國會罪反質詢有刑責、任何官員皆可能為階下囚、各部會新任首長人事聽證權、同意權仿美國制度，當然徹底違憲。
如今回頭看黃國昌行徑，柯建銘痛批是為傅作倀、傅隨組織，傅聯會，黃從委員會ㄧ路配合國民黨沒收民進黨版，稱沒興趣陪民進黨玩程序問題，實質是沒收民主，讓國會香港化，而其他7名立委噤聲，又出來開記者會護航，質疑民眾黨與柯文哲的存在價值為何？
另傅崐萁赴中帶伴手禮，柯建銘質疑，率領17名立委「小丑團」赴京述職？領旨？請功？傅大言不慚代表百工百業、大交流、大繁榮、大和平、言兩岸一家，配合王滬寧一個中國，配合統戰近程，換得文旦，以商逼政，地方包圍中央，大言不慚成果豐碩，成功達成使命，卻無視共機繼續繞台，10戰機越中線，認為後續修《反滲透法》、國安五法...為期不遠矣。
最後柯建銘感嘆稱，開議2個月能亂到如此，未來4年傅黃再繼續聯手，什麼事都幹得出來的，難道非生死存亡之秋？「台灣人晚上睡覺不驚醒乎？睡得安穩乎？」