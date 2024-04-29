00919、00940規模皆增千億！績效大不同　掌握定期定額與逢低加碼

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據了解，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。
同時00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求加上00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。
群益台灣精選高息ETF 00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。
另外，謝明志也說，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。