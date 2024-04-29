與台斷交等嘸中國金援！諾魯改和韓國三星合作挖鳥糞

00919、00940規模皆增千億！績效大不同　掌握定期定額與逢低加碼

▲觀察今年以來各台股ETF規模增減概況，共有2檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息00919、元大台灣價值高息00940。（圖／NOWnews資料照片）
▲觀察今年以來各台股ETF規模增減概況，共有2檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息00919、元大台灣價值高息00940。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

觀察今年以來各台股ETF規模增減概況，共有2檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息00919、元大台灣價值高息00940，其中00940為今年新上市ETF，成立規模就高達1751億，另一檔擁有穩定高息的配息政策的00919，今年來規模增加1029億著實深受投資人青睞，規模也逼近2千億大關，來到1981.7億，有機會成為第4檔2千億台股ETF，也彰顯出投資人對於穩定配高息的台股ETF比較買單，不過2檔今年以來含息報酬率卻大不同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
群益台灣精選高息00919與元大台灣價值高息00940，2檔台股ETF今年以來規模增加千億元以上，00940採月配，規模約在1830億元，但今年以來含息報酬率仍為-5.10%，而00919採季配，規模再1981議員，今年以來含息報酬率12.7%。

▲兩檔今年來規模增加千億以上台股ETF。（資料來源／CMoney）
▲兩檔今年來規模增加千億以上台股ETF。（資料來源／CMoney）
據了解，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

同時00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求加上00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF 00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。

另外，謝明志也說，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

145萬股民心淌血！「3檔最夯ETF」00939、00940、00941股價創新低

超車鴻海、台積電！00940奪10大財經熱搜冠軍　成分股也上榜

台股上沖下洗！看5檔千億台股高息ETF   00919最「跟漲抗跌」

今年來受益人數周周增！台股ETF 00919人氣績效雙冠王

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞