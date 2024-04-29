兩岸關係不好、台灣經濟不會好？謝金河：在美國及東協市場補回來

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謝金河以今（2024）年公布的出口及外銷接單數據來看，兩岸貿易佔比變化從2020年台灣出口到中國、香港的43.9%，到2021年降低到38.8%、2023年35.5％，今年首季更是降低到30.8%，最低是2月佔比剩下29.2%，為史上最低數字。
謝金河指出，台灣去年出口下滑是來自出口到中國市場的衰退，尤其是以半導體為主的電子零組件去年出口到中國衰退16.4%，首季又衰退3.1%，但在物質不滅定律下，台灣出口到中國減少的部分，卻在美國及東協市場補回來。
謝金河表示，今年首季台灣對美國出口246.27億美元，年增57.8%，台灣對美國的貿易佔比，從2017年的11.7%上升到去年的17.6%，今年首季更是升到22.3%，再加上東協市場20.2%，共計42.5%，正好與2021年台灣出口到中國佔比相當，這也是台灣出口市場騰籠換鳥策略奏效。
謝金河認為，這當中最值得一提的是，資通訊產業首季出口305.82億美元、年增124.5%，尤其是3月出口126.5億美元、年增165%，半導體是台積電一枝獨秀。相對的，台灣的化學、橡膠塑膠、機械、金屬製品出口衰退，都超過20%，對中國、香港的出口衰退幅度更大。有領先指標作用的外銷接單，3月資通訊、光學器材、電子零組件出口已經出現成長，但塑膠、橡膠、化學、機械接單仍衰退，「數字的背後會告訴大家很多真相」。