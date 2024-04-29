北市亞太三溫暖驚傳1男陳屍太空艙床上 店員清場嚇報案
位在北市松山區南京東路、敦化北路口的亞太三溫暖，今（29）日上午傳出死亡事故，一名男子被人發現陳屍在三溫暖內的太空艙床上。警方已獲報到場處理，經查身份為63歲的張姓男子，初判為身體因素死亡，詳細案發原因仍待進一步調查釐清，已聯繫其家屬從高雄北上處理。
社會組／綜合報導
警方調查，店員表示凌晨還有看見張男在吃東西，狀態一切正常，上午業者清場時，發現張男倒臥在太空艙床上，已無生命跡象，緊急通報。經調閱消費紀錄，發現張男27日就已進入三溫暖消費，初判無外力介入，死因可能為身體因素，因張男老家位於高雄，稍早已聯繫其家屬北上處理，並報請檢察官相驗死因，已釐清確切死因。
據了解，亞太三溫暖位於小巨蛋商業核心地帶、南京微風百貨頂樓，是全北市最具規模，室內空間最大的三溫暖，其前身為凱薩三溫暖，雖然樓下百貨公司換了好幾批，但依舊屹立不搖。
外傳該處龍蛇雜處的交際場，不只是政商名留應酬後的放鬆場所，又因三溫暖具隱密性，也成為喬事談判的最愛據點。當年藝人彭恰恰宣布破產，就曾被黑衣人士強押到該間三溫暖僑債，警方還出動救人，引起軒然大波。
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