捲大姑夫婦詐騙案 徐巧芯喊砸重金辦流水席：邀苗博雅、黃捷參加
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉嫌詐騙，一言一行都遭到放大檢視，自身陷入名牌包、全家睡1坪等爭議，還被爆出家裡開早餐店一天賺2萬卻沒開發票。對此，徐巧芯反擊，如果民進黨現在要主張針對所有小吃店都要開發票，請在立法院裡面提案；針對大姑夫婦涉詐騙風暴，徐巧芯認為，檢調一定會還他清白，屆時她要花重金大辦一場流水席，直言「我們不是過街老鼠，沒必要因為民進黨亂打一通就低頭。」
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯在節目《週末大爆卦》上表示，所有早餐店、豆漿店、小吃店都是屬於例外條款，除非賺到多到被國稅局盯上，不然全部都不用開發票，「如果民進黨現在要主張，針對所有小吃店都要開發票，請在立法院裡面提案，你就是跟所有市井小民開戰，看你看敢不敢。」針對社民黨台北市議員苗博雅日前在直播指她身穿精品，徐巧芯表示，「把檢視公眾事務弄到衣服首飾價格很無聊，我不會受到他們打擊，未來我想要的我會照買，也會照戴。」
至於大姑夫婦涉詐騙風暴，徐巧芯說，檢調、司法、監察院一定有那麼一天會把真相還給她，屆時她將花重本在立法院濟南路上大辦一場流水席，讓所有人都參加，桌號1號是苗博雅，2號是民進黨立委黃捷，讓大家知道沒做錯事的人就是能昂首挺胸大聲說話，「我們不是過街老鼠，沒必要因為民進黨亂打一通就低頭。」