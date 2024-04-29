王齊麟爆「熱戀樂天女孩」陳詩媛大方認愛！談禁愛令經紀人回應了
東京奧運羽球男雙金牌的國手王齊麟，去年被徐乃麟爆出對啦啦隊女神籃籃有好感，還傳出與Yuri（陳怡叡）有曖昧情，但事後都遭到否認。日前王齊麟在IG上大方放閃，被網友發現對象是樂天啦啦隊女孩陳詩媛，《NOWnews今日新聞》詢問陳詩媛經紀人，雙方公開認愛。
記者薛羽彤、詹鎰睿／綜合報導
王齊麟日前在IG上PO出緊摟短裙妹的甜蜜背影照，雖然女方沒有露臉，仍被眼尖網友發現，對象是樂天啦啦隊的陳詩媛。當天是陳詩媛的29歲生日，而且王齊麟日前南下回國訓中心訓練，陳詩媛也是愛相隨，兩人抓緊時間逛夜市約會。
外界盛傳樂天啦啦隊有禁愛令，《NOWnews今日新聞》詢問陳詩媛經紀人，對方回應，「我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明。」而王齊麟對於這段戀情也表示：「和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」
陳詩媛過去曾是日本AKB48的海外姊妹團TPE48成員之一，和雙胞胎姊姊陳詩雅小時候還演過《求婚事務所》、《愛殺17》，2年前正式加盟樂天啦啦隊。
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