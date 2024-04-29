當收藏家遇見藝術家　高美館展「青春印記」

高雄市立美術館推出全新展覽《青春印記：收藏家龔玉葉與她的畫家朋友們》。由資深臺灣藝術史研究者－顏娟英策展，精選臺灣收藏家龔玉葉畢生珍藏，展出郭柏川、楊三郎、李梅樹、沈哲哉、林玉山等知名的臺灣第一代藝術家以及當代畫家如劉耿一、陳銀輝等人之珍貴作品，呈現自1960年代迄今多元綻放、充滿生命力的臺灣現當代藝術視角。
記者陳美嘉／高雄報導
《青春印記》圍繞著收藏家龔玉葉的畢生收藏展開，高美館代理館長林羿妏表示，高美館近年由「大南方多元史觀」出發，發展出「藝術典藏」的系列規劃，2024適逢美術館30週年，高美館接續推出《青春印記》、六月下旬即將開展的國際特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，三樓也正展出著高美館典藏常設展《南方作為衝撞之所》這三檔與收藏有關的展覽，今年夏天觀眾朋友來到高美館時就可以一次綜覽私人收藏、國際美術館典藏以及臺灣公立美術館收藏的不同面向。
高美館邀請顏娟英（中央研究院歷史語言研究所兼任研究員）擔任總策展人，顏娟英指出，龔玉葉女士所收藏的每一件作品背後都儲存著她的生命文化記憶。許多臺灣畫家身處不同年代、面對不同問題，卻都將不同的想法實踐在畫布上，希望觀眾利用高美館展出期間慢慢閱讀這群前輩藝術家的作品、一再地反覆觀看，藝術作品將自然地刻印在自己的記憶之中。
龔玉葉生於日治時期的臺灣，因緣際會展開20世紀臺灣繪畫收藏，更與藝術家建立長期的友誼關係。作為收藏家，龔玉葉從1980年代開始收藏畫作，龔玉葉說，她盡量完整地蒐藏藝術家們的系列作品、讓作品不要分散，就是為了讓未來每個世代的臺灣人都能看到臺灣藝術家的精彩作品。
《青春印記》共分為八個展區，帶領觀眾深入臺灣藝術家創作的心靈世界，感受他們對於生活、自然和人性的觀察與表達。《青春印記》自即日起至8月18日於高美館201-203展覽室登場，展覽期間亦同步推出講座、Gallery Talk、鋼琴音樂會等多場豐富多元的教育推廣活動。更多精彩活動詳情，敬請關注高美館官方網站，或臉書專頁、Instagram「高雄市立美術館」查詢。