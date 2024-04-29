兩岸利多藍營吸票？黃暐瀚舉前例「做越多、票越少」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪中並於昨日返台，並稱此行爭取包括福建民眾赴馬祖旅遊、台灣文旦柚繼續賣中國，最後則是中國20城市下月6日恢復申請「往來台灣通行證」。對此資深媒體人黃暐瀚今（29）日表示，感謝國民黨的人多？還是擔心國民黨親共多？目前還很難說，但提及兩岸水乳交融、觀光紅到發亮，就屬馬前總統時代，結果總統大選連三敗，證明兩岸紅利未必是藍營選舉的紅利，「做得越多，得票越少」。
記者陳威叡／台北報導
黃暐瀚說，傅崐萁行前就曾訪問過他，自己完全能理解，身為花蓮立委心急如焚，想快點爭取大陸觀光客到台灣的心情。花蓮人挺傅崐萁認為這說法爭議不大，但台灣人挺不挺國民黨去爭取兩岸紅利，就得留待下次選舉檢驗。
黃暐瀚整理，傅崐萁此行稱爭取福建民眾赴馬祖旅遊、台灣文旦柚繼續賣中國，最後則是中國20城市下月6日恢復申請「往來台灣通行證」，讓台灣旅遊業者嗅到兩岸恢復觀光的契機，都翹首盼望，非常期待。
黃暐瀚也說，但台灣人並非全是觀光業者，也不需依賴對岸的產業，也許對這次的「斬獲」，就會相對冷感。感謝國民黨的台灣人多？還是擔心國民黨「親共」的多？目前還很難說。
最後黃暐瀚表示，提及兩岸水乳交融、觀光紅到發亮，就屬馬前總統時代，結果總統大選連三敗「2016輸，2020輸，2024還輸！」證明兩岸紅利未必是藍營選舉的紅利，「做得越多，得票越少」，藍營自以為福國利民的壯舉，卻常常變成選舉時的不利因素。