三菱冷氣突然爆紅！他困惑「電機、重工」到底差在哪　老闆揭真相

高粱飆2倍價秒殺！他愣「差在哪」　內行曝極品價值：70年只見2次

▲一名網友代替爸爸到7-11搶購人蔘版金門高粱，即使比普通版貴了將近2倍，但仍在1分鐘內被秒殺完售。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
▲一名網友代替爸爸到7-11搶購人蔘版金門高粱，即使比普通版貴了將近2倍，但仍在1分鐘內被秒殺完售。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）

記者賴禹妡／綜合報導

金門高粱具有獨特香氣，在烈酒界深受歡迎，甚至還成為許多國外旅客必買的伴手禮之一。近日就有一名網友表示，他代替爸爸到7-11搶購人蔘版金門高粱，即使比普通版貴了將近2倍，但仍在1分鐘內被秒殺完售，讓他驚呼「不都是金門高粱嗎，是差在哪？」貼文曝光後立即掉出內行人解答「重點是『人蔘』這兩個字，70年歷史只出現過2次。」

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人蔘版金門高粱價格貴2倍！預購仍被秒殺

該名網友27日在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」中發文，他表示前幾天爸爸突然從客廳沙發上跳起來，原來是看到7-11開賣人蔘版金門高粱的情報，立刻請原PO去超商幫忙搶，沒想到人蔘版金門高粱11點開賣，才不到1分鐘就秒殺被搶光。

原PO指出，架上普通版金門高粱才500多元台幣，但人蔘版卻要1080元，將近2倍的價差讓原PO困惑地問「不都是金門高粱嗎，是差在哪？我爸那跳起來的反應是？上次看到他跳起來是前幾年連莊時清一色自摸欸。」

▲一名網友代替爸爸到7-11搶購人蔘版金門高粱，即使比普通版貴了將近2倍，但仍在1分鐘內被秒殺完售。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
▲原PO爸爸看到7-11開賣人蔘版金門高粱的情報，立刻請他去超商幫忙搶，沒想到人蔘版金門高粱11點開賣，才不到1分鐘就秒殺被搶光。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
貼文曝光後，眾人紛紛留言大讚，「這款很強！搶到要保存好可以增值」、「永遠不懂為什麼單一原料可以這麼多種味道」、「特殊年分有特殊行情」。也有人解答「重點是『人蔘』這兩個字，金門高粱三大風味是人蔘、葡萄、泡泡膠，其中人蔘味又最稀有， 70年歷史只出現過2次」。

人蔘高粱歷經7年陳化！無法複製又極其稀少

事實上，黑松企業25日才發布新聞稿，透露「58金高千日醇－百味人蔘風味」歷經7年陳化，堆疊出釀酒師也求而不得的極珍稀風味，既無法複製又極其稀少，可說是老天賞臉才可得的「天公酒」。

黑松同時宣布「58金高千日醇－百味人蔘風味」25日於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7- ELEVEN、全家便利商店則開放預購，建議售價為1080元，實際價格及庫存，依各通路為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

▲（圖／取自黑松官網）
▲「58金高千日醇－百味人蔘風味」歷經7年陳化，堆疊出釀酒師也求而不得的極珍稀風味，既無法複製又極其稀少。（圖／取自黑松官網）

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