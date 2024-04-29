高粱飆2倍價秒殺！他愣「差在哪」　內行曝極品價值：70年只見2次

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友27日在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」中發文，他表示前幾天爸爸突然從客廳沙發上跳起來，原來是看到7-11開賣人蔘版金門高粱的情報，立刻請原PO去超商幫忙搶，沒想到人蔘版金門高粱11點開賣，才不到1分鐘就秒殺被搶光。
原PO指出，架上普通版金門高粱才500多元台幣，但人蔘版卻要1080元，將近2倍的價差讓原PO困惑地問「不都是金門高粱嗎，是差在哪？我爸那跳起來的反應是？上次看到他跳起來是前幾年連莊時清一色自摸欸。」
貼文曝光後，眾人紛紛留言大讚，「這款很強！搶到要保存好可以增值」、「永遠不懂為什麼單一原料可以這麼多種味道」、「特殊年分有特殊行情」。也有人解答「重點是『人蔘』這兩個字，金門高粱三大風味是人蔘、葡萄、泡泡膠，其中人蔘味又最稀有， 70年歷史只出現過2次」。
人蔘高粱歷經7年陳化！無法複製又極其稀少
事實上，黑松企業25日才發布新聞稿，透露「58金高千日醇－百味人蔘風味」歷經7年陳化，堆疊出釀酒師也求而不得的極珍稀風味，既無法複製又極其稀少，可說是老天賞臉才可得的「天公酒」。
黑松同時宣布「58金高千日醇－百味人蔘風味」25日於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7- ELEVEN、全家便利商店則開放預購，建議售價為1080元，實際價格及庫存，依各通路為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！