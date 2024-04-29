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Luka Doncic季後賽得分達1000分！NBA史上第3快　自認辜負Irving

▲達拉斯獨行俠Luka Doncic季後賽生涯得分突破1000分大關，NBA史上第3快。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠Luka Doncic季後賽生涯得分突破1000分大關，NBA史上第3快。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA季後賽首輪達拉斯獨行俠今（29）日以111：116不敵洛杉磯快艇，但Luka Doncic卻達成了個人生涯的重要里程碑，季後賽累計得分達到1000分，成為聯盟史上第3快達此成就的球員。不過談到球隊輸球，Doncic自認辜負了「KI」 Kyrie Irving轟下40分的好表現。

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此戰是Doncic生涯第32場季後賽出賽，在第一節10分14秒Doncic罰球命中，季後賽得分累計達1000分，讓他與Elgin Baylor並列，成為聯盟史上第3快達千分里程的球員，僅次於Michael Jordan（28場）和Wilt Chamberlain（29場）。

本場比賽Doncic出戰45分鐘，全場24投10中，繳出29分、10籃板及10助攻三雙數據，外加一次阻攻，而Irving打了44分鐘，三分球12中6，罰球6罰全中，拿下全場最高的40分，以及7籃板和5助攻。

談到Irving的表現，Doncic自認沒有給予足夠的支援，「我應該要幫他更多的，我覺得自己辜負了他，他已經竭盡他所能，從系列賽以來，Irving都為我們帶來驚人的表現，我們得給他更多幫助，所以我得站出來。」

Doncic也談到自己的傷勢狀況，他坦言右膝很痛，但他表示不能以此為藉口。

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