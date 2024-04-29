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許瑋甯《不夠善良》被逼讓博愛座！控訴正義魔人：看不出我得乳癌

▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中，飾演被正義魔人逼讓博愛座的癌症病患，含淚痛斥正義魔人：「你看不出我得乳癌嗎？」（圖／翻攝自《不夠善良的我們》臉書）
▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中，飾演被正義魔人逼讓博愛座的癌症病患，含淚痛斥正義魔人：「你看不出我得乳癌嗎？」（圖／翻攝自《不夠善良的我們》臉書）

記者張一笙／綜合報導

《不夠善良的我們》昨（28）日播出精采大結局，在飾演40歲女強人Rebecca的許瑋甯，在劇中不僅打扮光鮮亮麗，就連工作也是事業有成。許瑋甯好不容易要跨出人生新篇章接納柯震東飾演的于向立時，未料卻遭遇命運捉弄，在健康檢查時發現罹患乳癌，其中一幕她坐在博愛座上被正義魔人情緒勒索強逼讓座時，她怒甩健康檢查報告大喊：「你看不出我得乳癌嗎？」心碎畫面讓不少追劇的粉絲們一陣心酸。

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▲許瑋甯在捷運上甩檢查報告，怒喊：「沒看到我離癌嗎？」的片段，讓不少粉絲們感到心酸。（圖／翻攝自愛奇藝）
▲許瑋甯在捷運上甩檢查報告，怒喊：「沒看到我離癌嗎？」的片段，讓不少粉絲們感到心酸。（圖／翻攝自愛奇藝）
許瑋甯所飾演的Rebecca，在12年前放棄與何瑞之（賀軍翔 飾）的感情，未料卻在12年後何太太簡慶芬（林依晨 飾）在社群軟體上的窺探，將她再度拉進回憶的漩渦中。許瑋甯透過細膩且強悍的演技，將職場女強人的角色詮釋得入木三分，尤其在得知自己罹患癌症時，無神癱坐在捷運博愛座上的畫面，更是令人揪心。而該場戲Rebecca在捷運上遇到正義魔人，情緒勒索強逼她讓座大聲咒罵：「妳沒看到人家抱著小孩嗎？」時，Rebecca直接回嗆表示：「你看不出來我得乳癌嗎？」許瑋甯將癌症患者的絕望與無助，透過眼神的演譯，讓劇迷們更能感受到她的心碎。

▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中，與林依晨、賀軍翔、柯震東等人互飆演技，十分精彩。（圖／翻攝自愛奇藝）
▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中，與林依晨、賀軍翔、柯震東等人互飆演技，十分精彩。（圖／翻攝自愛奇藝）
Rebecca在昨日的大結局中，得知自己罹患癌症後搬離台北，獨居在成功漁港，簡慶芬特地不遠千里地前去照料Rebecca的生活起居。在人生的最後一段路，Rebecca與簡慶芬2人互相吐露祕密心聲，2人從競爭對手到知心好友的相處模式，也讓不少粉絲們感嘆人生際遇大不同。

▲林依晨（左）在許瑋甯（右）的人生最後階段，一肩照顧許瑋甯的心願。（圖／翻攝自臉書）
▲林依晨（左）在許瑋甯（右）的人生最後階段，一肩扛下照顧許瑋甯的責任。（圖／翻攝自臉書）
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