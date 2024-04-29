林俊傑千萬豪宅戴著跑！世界最薄限量錶 碾壓林志穎、小米董事長
JJ林俊傑日前出席F1賽車上海站，手上戴著全球限量150隻的名錶成為目光焦點，據悉該款聯名名錶價值約新台幣7200萬元，林俊傑宛如把「豪宅」直接戴在身上一樣，同場的林志穎則配戴同品牌價值約新台幣1580萬元手錶，小米集團董事長雷軍戴的是自家約新台幣3600元的手錶，顯得格外樸實無華。
記者黃雅琪／綜合報導
林俊傑熱愛收藏名錶眾所皆知，上個月他在新加坡朝聖「美國歌后」泰勒絲（Taylor Swift）演唱會的時候，手上戴著全球限量75隻的名錶，據悉該款名錶要價約新台幣3333萬元，當時亮相就吸引大量目光。
綜合港媒報導，林俊傑這回出席F1賽車活動，手上的錶可是愈來愈昂貴，全球限量150隻、價值約新台幣7200萬元的名錶，1.75mm世界最薄錶款，再度成為全場焦點。
林俊傑事後也在社群發文，分享出席F1賽車活動的心情：「百感交集！今天應該可以說是全球華人都感到驕傲、感動的一天！史上第一位華人賽車手，踏上F1中國站的首戰！周冠宇值得了大家的喝采，真真切切地展現了勇氣、決心與為實踐夢想的努力！」他很開心能夠與眾多熱愛賽車的好友，一起見證歷史性的一刻。
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