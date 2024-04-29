汽機車未碰撞騎士自摔 汽車這原因恐處9000元以下罰鍰
高雄市１名蔡姓男子騎機車疑因發現對向自小客迴轉欲煞停，因天雨路滑而導致滑倒自摔（雙方未發生碰撞），蔡男雙腳輕微擦挫傷，無生命危險。經酒測蔡男無酒精反應，肇事原因初步分析疑為肇事汽車迴車時，未注意對向來車，另汽車駕駛未留置現場處理逕自離去，涉違反「道路交通管理處罰條例」可處3000以上至9000元以下罰鍰。
記者郭凱杰／高雄報導
三民第一分局於4月25日7時58分獲報，在三民區同盟一路某學校校門口前有交通事故，經了解，黃女駕駛自小客車沿同盟一路西往東行駛，蔡男騎機車沿同盟一路東往西行駛，雙方行經校門口前時，蔡男疑因發現黃女迴轉欲煞停，復因適逢天雨路滑而導致滑倒自摔（雙方未發生碰撞），蔡男雙腳輕微擦挫傷，無生命危險。黃女則未下車便當場駛離；當場對蔡男施以酒測，無酒精反應，肇事原因初步分析疑為肇事汽車迴車時，未注意對向來車，詳細肇事原因仍待交通大隊分析鑑定。
三民第一分局呼籲，轉彎車應讓直行車先行，隨時注意道路人、車狀況，以維安全，且近日雨天行車時，道路會因雨變得路面濕滑、視野不佳而影響行車安全，駕駛人務必要減速慢行。一旦發生交通事故，請務必留在現場報警處理，以維護雙方安全及權益。