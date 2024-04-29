游淑慧爆京華城容積率「逢大選就提高」 陳智菡嗆：護航蔣萬安？
京華城改建案容積率爭議持續延燒，台北市議員游淑慧日前在臉書提出質疑，柯市府於2018、2022年都提高一次京華城的容積率，狠酸「每逢大選就佛心」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡做出說明，並嗆「游淑慧議員現在是要幫執政不力的蔣萬安護航，還是腦子裡只想著選舉？」
記者王德蓉／綜合報導
陳智菡今（29）日受訪表示，最近游淑慧猛打北士科、京華城，但拿出來的料都蠻虛的；游淑慧質疑京華城放寬容積率與選舉有關，陳智菡狠酸「游淑慧議員是不是腦子裡只想著選舉？是不是到了選舉年就什麼都不要做了？」陳智菡指出，2018年時，京華城原本是工業用地，要轉化成商業區，因此捐了30%的公用土地給市府當公園使用，所以才從工業區改為商業區，這是第一次。
陳智菡續指，第二次因京華城要改建，容積不足，所以先用容積移轉方式取得部分容積率，接下來透過都市計畫以及都委會的合議制，最後才放寬了20%的容積上限、容積獎勵，「游淑慧議員口口聲聲說這是和選舉年有關，但這都是透過都市計畫審議以及很多流程才開放的結果，不知道游淑慧議員現在是要幫執政不力的蔣萬安護航，還是腦子裡只想著選舉？」