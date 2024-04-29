許瑋甯嫁邱澤毀閨蜜情？曾說「缺一不可」　華岡五人幫友誼引熱議

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許瑋甯與楊丞琳、黃鴻升（小鬼）從高中時就是華岡藝校的同班同學，20年來感情深厚，在小鬼驟逝後，許瑋甯接連3天現身靈堂，許瑋甯也曾在IG發文透露，最後他們在靈堂內4個華岡好友手牽著手鞠躬，雖然眼淚不止，但他們堅定地表示：「五人本來就不能缺一，永遠會留個位子給你。」
許瑋甯甚至還向小鬼喊話說：「你應該都在吧！對吧，不會還是很貼心的安慰著我們吧？佔據我們現在人生的3分之2，說好的旅行，說好的一輩子，多希望還有下一次的碰面、多希望現在傳訊息給你，你馬上就會回。」讓不少粉絲看了都忍不住跟著落淚。
而「華岡5人幫」後來也全程陪伴小鬼到火化，陪摯友走完最後一程。其中，在5人之中與許瑋甯交情要好的Elin身分也被曝光，她的老公是王陽明的富二代好友Ryan，公公則是龍麟建設董事長葉松年，她公公一手促成台北市忠孝復興路口的正義國宅都更案，當初預估這項案子的「含金量」高達400億元，不少網友在得知她的背景之後都感到非常震撼。
此外，Elin過去也常出現在許瑋甯的社群上，許瑋甯曾發文提到兩人之間的情誼：「互相陪伴20年，也曾吵過架、鬧彆扭冷戰了快1年，但真正的情誼是吵不離鬧不走的，從小就認識，他們就是我的家人，是我誓死捍衛保護的人，能被這樣深深了解，而且不需要戴著面具是很幸運的，朋友不在於多，而在於深！」
拍五人幫紀念合照送小鬼！楊丞琳：從未想過是以這樣呈現
楊丞琳在小鬼37歲冥誕時發文祝福他生日快樂，並表示：「未來不會再發你的生日PO文囉～我選擇放心裡，反正這天我一直都記得，你知道的！」楊丞琳接著感嘆說道：「我們五個早該拍紀念合照了，講了好久始終沒有行動。從未想過，是以這樣的方式呈現...雖然當天大家吵吵鬧鬧又說說笑笑，但我們都知道，彼此心裡真正的滋味是什麼。」
最後，華岡五人幫找了專業的攝影師替他們拍照，並且把黃鴻升的照片合成，並修圖成自然的五人合體照，讓楊丞琳直言：「完成這個任務，對我們來說，真的好重要、好有意義。把這禮物送給你，你肯定會喜歡。」
楊丞琳台北小巨蛋開唱！後台出現「華岡五人幫」
楊丞琳在2023年強勢回歸台北小巨蛋開唱，五度攻蛋的她將唱、跳、演三項技能發揮到淋漓盡致，而在演唱會的後台也收到滿滿的花籃，其中可以看到「華岡五人幫」的花籃，意外勾起大家對於已故藝人黃鴻升的回憶。
在小鬼意外逝世之後，五人幫感情仍是相當要好，花籃卡片中也寫下「祝演出『丞』功順利，『琳』娘無在驚！」感受得到他們對楊丞琳的支持也對她的表現引以為傲。
不過，近日有網友在Dcard上發文提到「楊丞琳IG沒追蹤許瑋甯」一事，原PO透露自從許瑋甯跟邱澤結婚之後，多少可以感覺到楊丞琳跟許瑋甯的友情變得不太一樣，自己突然心血來潮查看了兩人的IG，意外發現楊丞琳有追蹤「華岡5人幫」的其他人，但卻沒有追蹤許瑋甯。讓原PO感嘆說道：「看到這個當下其實滿難過，畢竟我挺愛華岡五人幫，當初也很讚嘆他們學生時期到成年後的友誼，看來一切都回不去了。」
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