湯優盃／周天成：我們是史上最強台灣男團！被BWF看好是爭冠黑馬

本屆優霸盃羽球賽，跟湯瑪斯盃一起舉行，台灣男團昨（28）日在湯瑪斯盃男子羽球球團體對抗賽小組賽首戰，以4：1擊敗德國旗開得勝。台灣一哥周天成賽後受訪表示，本屆台灣男團是史上最強陣容。擁有周天成、王子維、林俊易等好手，不論單打、雙打都很強。世界羽聯（BWF）官網開賽前曾撰文點名台灣男團是有機會爭奪冠軍的大黑馬，有機會上演2022年印度勇奪隊史首冠的戲碼。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆湯憂盃由周天成所率領，單打還有瑞士公開賽冠軍林俊易和王子維，雙打有李洋／王齊麟和李哲輝／楊博軒，其餘3人分別是李佳豪、盧敬堯及葉宏蔚，其中李洋、王齊麟將在今年打完後退休。周天成昨日受訪時表示，外界認為這次台灣男團有比較強的實力，他覺得可以說這是歷屆最強的一個陣容，因此是爭取好成績的很好機會，他們會好好把握。台灣男團過去在湯姆斯盃最佳成績為8強，今年小組賽被分在B組，和日本、德國以及捷克同組，要拚小組前2晉級，今天賽事第1點推出一哥周天成，小天歷經3局大戰成功勝出，第2點男雙台灣推出「黃金男雙」李洋／王齊麟出擊，他們最後僅花33分鐘，就以21：13、21：19擊敗蓋斯（Bjarne Geiss）／福爾克（Jan Colin Volker），率隊以2：0聽牌，而擔任第3點男單的林俊易同樣也是經歷3局大戰，最終逆轉奪勝，幫助台灣男團以3：0提前鎖定勝利。湯優盃／中華男團4：1擊退德國續拚8強 王子維3局逆轉勝湯優盃／戴資穎太穩了！2：0戰勝吳堇溦 中華女團3：1勝馬來西亞戴資穎、麟洋配前進巴黎奧運！迎生涯最後一舞 周天成等人還未定林俊易瑞士賽2:1逆轉周天成奪冠！連勝世界冠軍、前球王驚奇登頂