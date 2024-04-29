NBA季後賽／KD、Booker轟82分無用！太陽116:122輸灰狼遭0:4橫掃
NBA鳳凰城太陽在首輪系列賽大比分處於0勝、3敗絕對劣勢，今（29）日G4若是在主場不敵明尼蘇達灰狼將遭到橫掃淘汰，雖太陽靠著Kevin Durant與Devin Booker分別高效率砍進33分與49分．但在末節崩盤遭到灰狼逆轉，終場就以116:122不敵灰狼，在今年首輪系列賽慘遭4:0橫掃出局，其中本場比賽太陽落敗的主因，絕對跟三巨頭之一的Bradley Beal脫不了關係。灰狼自2004年後，睽違20年再度於首輪晉級。Anthony Edwards單場40分、9籃板、6助攻，表現優異。
記者張志宇/綜合報導
此戰太陽三巨頭當中的Kevin Durant與Devin Booker都有好表現，分別以17投12中拿下33分，與21投13中拿下49分，但Bradley Beal整場表現低迷，可說是今（29）日太陽不敵灰狼的戰犯，全場13投4中、僅拿下9分，其中更發生多達6次失誤，更在末節最後2分鐘時犯滿離場
首節兩隊都在防守端給予壓力，導致雙方都早早陷入犯規麻煩，灰狼在首節就靠著15顆罰球拿到14分，太陽則是9罰8中，雖灰狼靠著身材優勢比太陽多罰6球，但團隊外線手感不理想，整節9投僅命中1球，首節打完由太陽26:25領先。
進到次節太陽與灰狼火力全開，雖灰狼上半場三分出手15投僅1中（由Karl-Anthony Towns投進），其中狀元Anthony Edwards上半場三分球出手僅6投1中，但仍靠著團隊在攻防優異表現緊咬比分，上半場結束灰狼以56:61緊追太陽。
第3節灰狼整節打出34:35的攻勢，一舉將分差追至90:92，來到末節灰狼打出一波12:7的攻勢，一舉將比分反超至102:99，太陽雖一度在4分鐘時，靠著Royce O’Neale命中三分追平，但隨後Jaden Mcdaniels命中三分再度幫助灰狼要回領先，終場灰狼就以122:116戰勝太陽，在首輪系列賽以4勝、0敗橫掃太陽。
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