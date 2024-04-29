影／罕見！灰狼主帥遭Conley衝撞倒地 抱膝神情痛苦被攙扶退場
NBA季後賽首輪明尼蘇達灰狼今（29）日作客鳳凰城太陽，結果在第四節出現罕見一幕，灰狼主帥Chris Finch在一起意外遭子弟兵Mike Conley撞擊，需要被人攙扶才能走向更衣室，目前Finch已經接受初步治療，球迷也祈禱他不要有大礙。
記者路皓惟/綜合報導
這起意外衝撞事件發生在第四節，當時灰狼Mike Conley被Devin Booker犯規後失去平衡，不慎與正在場邊指揮的主帥Finch發生碰撞。碰撞後，雖然Conley在第一時間抱著教練，沒有讓他直接跌倒在地，但Finch抱著膝蓋，表情痛苦不已。
據場邊醫療人員和團隊工作人員透露，Finch在碰撞後被攙扶前往休息室進一步治療，並立刻接受了初步的醫療檢查。目前尚未有進一步的醫療報告。
雖然發生意外插曲，但灰狼最終還是在客場以122：116擊敗太陽，在系列賽4：0橫掃對手，完成隊史史上第一次橫掃，同時是自2004年以來第一次贏得季後賽系列，當年是在年度MVP「狼王」Kevin Garnett的帶領之下，一路闖進西區冠軍賽。
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