演唱會黃牛問題多！詐騙賣假票、程式掃票只罰1萬　文化部提指引

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「Max搶票機器人」供網友免費下載搶演唱會門票，創辦人竹科工程師上週被捕辯稱，「用魔法打敗魔法」，當初設計該程式，是為了讓一般民眾站在與黃牛類似的起跑線上，與之抗衡，順利買到門票。
立委萬美玲質詢時提出，該工程師僅依照違反偽造文書等刑罰，輕罰1萬元交保，但若依照超過票面金額「加價轉售」規範來裁罰，按照比例，至少要被罰400多萬，裁罰金額太低。
王時思說明，該案關鍵是他以不正方式來取得票券，涉及刑罰，最重可處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
萬美玲說，許多售票平台遭破解、大家用搶票機器人能更順利買到票，應該請數位部去想想，該如何協助售票平台強化資安，強化業者售票系統資安，才能真正遏阻黃牛問題，希望文化部加強與數位部的合作。
立委洪孟楷也提到，應從根本下手，強化售票網資安，讓掃票機器人沒辦法發揮作用，若文化部知道哪些平台做得比較好，應該要讓其他售票平台比照辦理。
王時思回應，有跟售票平台洽談過了，要求他們加強系統程式、防範掃票機器人的影響，確實有些售票平台願意投入成本，提升自身平台的數位能力，文化部會再與數位部共同研討。
另外，洪孟楷表示，現在黃牛怕加價賣票被檢舉，竟然改賣假票詐騙，甚至有賣麥克風送2張演唱會票等「變種黃牛」行為，會不會打黃牛「越打越詐」？
王時思說，現在最困擾的不只是黃牛，而是詐欺、詐騙，因此也提醒民眾，現在購買黃牛票的風險更高，不只要用更高代價買票，更糟的是根本就沒有那張票，刑事警察局也有提高對詐欺的偵查，相關變種黃牛行為，文化部會在1個月內邀請相關單位開會，提出指引辦法。
洪孟楷詢問，目前民眾檢舉黃牛的獎金發放狀況如何？
王時思回應，在檢舉案成立情況下，已經有3件、共發出4萬6千8百元，還有14案、5萬多元尚未發放，主要是有些事項待確認，包括檢舉人匿名、訴願撤回、還有牽涉到恐嚇取財等原因。