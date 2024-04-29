NBA大帝也遭殃！半月板撕裂「膝蓋痛發怪聲」　靠這治療重新走跳

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施胤全表示，這名患者來到骨科門診時，自陳膝蓋在特定角度會有彈響，且單腳站立旋轉膝蓋時會痛，因此安排X光檢查，發現病人有輕微的膝蓋退化，但照理不應產生這些症狀，高度懷疑他的半月板已損傷，進一步安排核磁共振掃描後，證實是膝蓋外側半月板桶柄狀撕裂。
針對該男的半月板撕裂，施胤全說，其會造成患者膝蓋明顯的物理性症狀，因此安排膝關節鏡半月板縫合手術，術後4週以活動性膝支架保護，術後2個月可進行輕度運動與訓練，術後3個月恢復原來狀態。
施胤全指出，半月板位於膝關節內，為纖維軟骨組織，功能如同關節的墊片，負責緩衝附加在關節上的重量，可減少關節的耗損，所以當半月板受傷，常引起膝蓋疼痛、腫脹、關節卡住及活動受限等不適，且相關症狀常在活動期間或彎曲膝蓋至特定角度時加劇，若不及時處理，半月板會徹底喪失吸震的功能，長期下來將加速膝關節退化。
對於半月板損傷的治療，施胤全則說，透過休息、物理治療和口服抗發炎藥物等，損傷的半月板有機會自行修復，而若症狀持續較久，可考慮關節注射包括消炎藥、玻尿酸、高濃度葡萄糖水或自體血小板血漿（PRP），但少數較嚴重的損傷，尤其已造成膝蓋卡住或彈響聲，則需以關節鏡來修補半月板。