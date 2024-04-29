MLB／法官開轟還繳猛打賞！滑壘舉手惹爭議　洋基15：5轟炸釀酒人

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重大轉折出現在6局上，安打上壘的Aaron Judge在跑向二壘時，似乎刻意高舉雙手滑壘，導致接到球的二壘手未能完成雙殺守備，雖然釀酒人教練Pat Murphy上場抗議，但裁判在討論過後認為並沒有妨礙守備，因而讓比賽繼續進行。。
在這一插曲發生之後，洋基靠著4支安打外加3次保送，一舉灌入7分大局，最終就以15：5擊敗釀酒人，由此可見Aaron Judge這一跑壘的影響相當重大。但值得一提的是，也有網友翻出過去Aaron Judge跑壘時的畫面，發現他在滑壘時，確實也都會有將雙手舉高的習慣。
即便Aaron Judge本人受訪時表示，自己不擔心會遭到防礙守備的判決；但裁判長Andy Fletcher在賽後坦承，那球確實是誤判，因為滑壘的手部動作並不自然，不過無奈的是，防礙守備並不能在當下透過重播檢視。
本場比賽Aaron Judge共4打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現，且包含首打席的陽春砲，打擊率也回升到2成11，另外同場開轟的Anthony Rizzo則單場敲出4支安打，8局上的兩分彈除了是他本季第5轟外，也是個人生涯的第300轟。
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