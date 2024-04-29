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MLB／法官開轟還繳猛打賞！滑壘舉手惹爭議　洋基15：5轟炸釀酒人

▲洋基球星「法官」Aaron Judge開轟還繳猛打賞！幫助洋基15：5轟炸釀酒人，滑壘舉手惹爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基球星「法官」Aaron Judge開轟還繳猛打賞！幫助洋基15：5轟炸釀酒人，滑壘舉手惹爭議。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

法官開轟還繳猛打賞！紐約洋基繼前一場15：3大勝密爾瓦基釀酒人後，今（29）日打線再度開啟轟炸模式，在6局就狂灌7分，開季陷入低潮的球星「法官」Aaron Judge、Anthony Volpe還有Anthony Rizzo共3人開轟，讓洋基以15：5血洗釀酒人。

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Aaron Judge本場首局首打席就轟出陽春砲，二年級生Anthony Volpe也在5局上敲出一發3分彈，洋基4：0領先釀酒人。然而，釀酒人打線在5局下攻破Marcus Stroman，單局攻下4分追平比數，比賽回歸原點。

重大轉折出現在6局上，安打上壘的Aaron Judge在跑向二壘時，似乎刻意高舉雙手滑壘，導致接到球的二壘手未能完成雙殺守備，雖然釀酒人教練Pat Murphy上場抗議，但裁判在討論過後認為並沒有妨礙守備，因而讓比賽繼續進行。。

在這一插曲發生之後，洋基靠著4支安打外加3次保送，一舉灌入7分大局，最終就以15：5擊敗釀酒人，由此可見Aaron Judge這一跑壘的影響相當重大。但值得一提的是，也有網友翻出過去Aaron Judge跑壘時的畫面，發現他在滑壘時，確實也都會有將雙手舉高的習慣。

即便Aaron Judge本人受訪時表示，自己不擔心會遭到防礙守備的判決；但裁判長Andy Fletcher在賽後坦承，那球確實是誤判，因為滑壘的手部動作並不自然，不過無奈的是，防礙守備並不能在當下透過重播檢視。

本場比賽Aaron Judge共4打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現，且包含首打席的陽春砲，打擊率也回升到2成11，另外同場開轟的Anthony Rizzo則單場敲出4支安打，8局上的兩分彈除了是他本季第5轟外，也是個人生涯的第300轟。

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