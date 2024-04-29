台股重返2萬點準備5月賣股？谷月涵：資金風險高但不代表會跌
台股4月底在經歷了上沖下洗後，終於重返2萬點大關。在520行情即將到來，對於台股後市展望，也備受各界關注。「台灣先生」寬量國際(QIC)策略長谷月涵(Peter Kurz)今（29）日表示，AI與台灣資金充沛是基本支撐力量，股票會怎麼走很難預測，但資金面風險來看，台灣、美國，甚至是全球都已經到了極限，未來1到2年股市回檔走跌風險比較大。
記者魏妤庭／台北報導
台股持續走揚，第2季震盪局勢中，仍站上2萬點大關，也讓許多投資人關心5月投資方向，是否應該賣股走人，谷月涵指出，從AI題材及台灣資金充沛來看，很難預估股市趨勢發展程度，但從資金面分析，以貨幣供給、市值比例來看，不論是台灣、美國，又或是全球，都已經到了極限，風險比較高，雖也不代表會跌，但未來1到2年跌的機會比較大。
此外，寬量國際將在6/12到6/13舉行「QIC生技醫療線上論壇(QIC Healthcare Forum)」，將邀請香港、新加坡、美國、歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，台灣生技雖缺少外資，但交易熱度仍高，生技將進入第3波浪潮，預計台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊。
對此，谷月涵認為，台灣生技指數持續超越香港、美國，自2020年以來，台灣生技指數表現亮眼，漲幅達到62%，相較下，美國那斯達克生技指數3年多來僅上漲14%，香港恆生生技指數則是下跌42%，接近腰斬的情況。
谷月涵分析，台灣生技指數受惠個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場，併購有成及新產品進展順利，表現因而超越大盤，也相對大盤抗跌，包含合一、耀華藥、保瑞、康霈等公司，帶動幾億元的市值增加。同時，他也提到，台灣上市櫃興櫃生技公司總市值從2019年230億美元，成長到2023年底的430億美元，營收從2019年的71億美元攀升到2023年的97億美元。