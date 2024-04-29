打開全支付傻眼了！日幣換台幣「逼近除以5」 旅日達人曝避險7點
日幣持續貶值，今（29）日日圓兌美元更跌破160大關，連帶讓台幣匯日幣逼近0.20超甜匯率，創下約34年的最新低點。消息對於台灣大批哈日族來說憂喜參半，喜的是去日本玩更便宜了，憂的是手上大把日幣繼續貶值。對此，旅日達人林氏璧開啟全支付時也有些嚇到，認為是很有感的一波下跌，他同時教學「避險7原則」，讓哈日族將損失降到最低。
記者潘毅／綜合報導
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，日幣兌美元一時跌到160，「上次跌到這個數字是34年前，日本泡沫經濟時的1990年4月，今天日本是假日沒上班，海外的貨幣交易市場照常運作，也許因此造成這樣的情形？剛剛查了一下，台銀線上即期賣匯日幣對台幣現在是0.2067。難道真的會到除以5？」
林氏璧認為，對1、2年才去一次日本的人來說，匯率其實影響不大，畢竟匯率一路走低，不管怎樣都是相對便宜的，就準備個很基本需要用的現金，到日本選張好信用卡或QR code支付方式即可，「如果你和我一樣常去日本，常有用日幣消費的需求，還是照以下幾個原則。」
日幣狂貶值！旅日達人分享避險7原則
1.申請一個外幣帳戶
2.保存一部分的旅遊基金
3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換
4.分批換入，是避險的重要方式
5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測
6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇
7.準備多種支付方式分散風險
最後林氏璧也建議，若之後有前往日本旅遊的規劃，但日幣仍一路跌的話，使用全支付會是最划算的選擇，「但如果到你信用卡請款換匯那天，日幣還在繼續跌，那用信用卡則最划算。但我們不是日銀總裁也不是文雄，你不會知道日幣的走勢，我個人會準備不同的支付方式，以分散可能的匯兌風險。」