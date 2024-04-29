妮可基嫚獲終身成就獎！戒毒老公放閃「真愛的模樣」 影后大淚崩
好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）榮獲美國電影學會頒發「終身成就獎」，今年56歲的她是首位得到此協會最高榮譽的澳洲籍演員，她從資深女演員梅莉史翠普手中獲頒此獎項，並感性表示：「謝謝你們讓我變得更好」，而妮可基嫚老公齊斯艾本（Keith Urban）也感性告白，讓她忍不住淚崩，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
妮可基嫚身穿閃亮的金色長禮服跟她老公齊斯艾本一起出席頒獎典禮，她在上台致詞時表示：「製作電影是一種特權，跟這些故事講述者製作電影和電視節目是很榮幸的，他們讓我野性奔放、自由自在，讓我能演繹所有這些非傳統的女性角色。」妮可基嫚也感性的表示：「謝謝你們讓我變得更好，並給我一個位置，儘管這世界如此短暫。」
此外，妮可基嫚老公齊斯艾本在頒獎典禮獻上致詞時，他也談論到兩人在這18年婚姻所經歷的一切，當時他們剛新婚4個月，他便因為毒癮進了勒戒中心3個月，「我不知道我們接下來會發生什麼事。」
妮可基嫚在台下聽到這段話，整個忍不住情緒淚崩，而她老公則繼續說道：「若你想看真正的愛是什麼樣子的話，那就體驗一下吧！」並透露妮可基嫚熬過了每一個負面的聲音，「我甚至相信有些是出自她自己的，但她選擇了愛，所以今晚我們才能出現在這裡，我們走過18年了！」
其實，妮可基嫚過去與湯姆克魯斯曾是好萊塢中最受矚目的明星夫妻檔，當初也因為這段婚姻讓妮可基嫚的知名度大開，事業也因此蒸蒸日上，後來兩人在2001年離婚收場。直到2006年，妮可基嫚才又與澳洲鄉村歌手齊斯艾本再婚，並順利生下兩個可愛的女兒。後來妮可基嫚也憑著自身的實力，撕下湯姆克魯斯老婆的標籤，並以《時時刻刻》（The Hours）奪下奧斯卡影后。
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