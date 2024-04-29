鐵人三項／外國好手齊聚台東沸騰鐵花村 張團畯、張家豪表現佳
2024 CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站（以下簡稱CHALLENGE TAIWAN，CT）於台東開展年度賽事，近萬名鐵人選手齊聚臺東熱力爆發，再創優秀賽績。113km男生由來自紐西蘭的選手Jack Moody以3小時49分的成績拿下冠軍，台灣選手張團畯則以優異成績排名第四，女生則是荷蘭選手Els Visser以4小時08分奪冠，而台灣好手張家豪、謝昇諺也搶進前十與前十五名，以絕佳表現力壓眾多好手。而226km則是台灣選手吳承泰以9小時的成績拿下冠軍，李瑋及許仁茂則分別奪下第二及第三名的好成績。
記者廖聿偉/綜合報導
今年CT賽事也吸引澳洲、瑞典、加拿大、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、瑞士、美國等各國優秀選手齊聚參賽。連續兩日的好天氣也將眾人努力的汗水照耀的更為耀眼。
CHALLENGE FAMILY亞太區CEO Jovi Lo羅威士也表示：「踏入2024年，我們很開心大家都能帶著全新的心面對挑戰，完賽的汗水都是照亮終點線的閃耀光芒，台東也以最美的模樣迎接每位CHALLENGE TAIWAN選手，期待明年再次聚集大家，打造亞洲最大、最熱血沸騰的鐵人三項賽事。」
WAYPOINT 團隊CHALLENGE TAIWAN每年不斷創新進步，為台灣鐵人三項運動推展不遺餘力，將賽事打造為世界最盛大鐵人三項賽事，並吸引不同領域之頂尖品牌共襄盛舉。而每年聚集海內外鐵人三項好手的CHALLENGE TAIWAN也將於5/13(ㄧ)開放報名2025年賽事項目。